Susana Díaz cuestiona los audios filtrados de Elisa Mouliaá y sentencia a Errejón: «A mí me sorprende»

Este lunes salían a la luz unos audios que daban un giro al 'caso Errejón'. Y es que, en ellos se podía escuchar a Elisa Mouliáa hablando con una amiga a la que presionaba para sostener su testimonio contra el expolítico. Pues bien, este asunto se ha abordado en 'Espejo Público' (Antena 3) y, allí, Susana Díaz, colaboradora del espacio y expresidenta de la Junta de Andalucía, no se ha cortado en ir en contra de sus compañeros para sentenciar a Iñigo Errejón y lanzar un serio aviso a la actriz por lo visto en los mensajes.

'Espejo Público' abría la segunda franja de la emisión poniendo el foco en la filtración de los audios de Elisa Mouliaá. «Si tú coges y empiezas a decir que te conté no sé qué... me van a meter por denuncia falsa… Yo lo que no quiero es que me sienten en un puto banquillo y ya no es que me acusen de denuncia falsa sino todo lo que tenga que pagar, que no tengo», se escuchaba decir a la actriz en los mensajes de voz que emitía el matinal de Antena 3 y que daban pie al debate en el plató y que llevaba a Susana Díaz a alzar la voz para sentenciar a Iñigo Errejón.

«Se está revictimizando a esta chica (Elisa Mouliaá)», comenzaba diciendo la colaboradora que pasaba a realizar su reflexión. «Lo primero, Errejón dimitió antes de que esta mujer presentara ninguna denuncia y él dimite porque él solo se reconoce así mismo que su comportamiento no es el adecuado para estar al frente de su formación, de la portavocía... Y, ahora, yo estoy viendo que intenta blanquear su imagen deslegitimando esta denuncia», manifestaba Susana Díaz que se dirigía rotunda a Errejón. «No, no, esta denuncia no es la que te hace a ti dimitir, tú dimites porque estás reconociendo que tu comportamiento no ha sido el apropiado, y yo no entro en lo delictivo, a lo largo de mucho tiempo...», señalaba la tertuliana del matinal de Antena 3 que se hacía una pregunta que ella misma respondía. «¿Por qué se está revictimizando a ella? Porque si se desmonta esta causa, ya el otro se ha comportado como un gran señor. No, son dos cosas distintas», clamaba la expresidenta de la Junta de Andalucía en 'Espejo Público' que pasaba a poner el foco en Elisa Mouliaá.

«Segundo, creo que esta mujer ha estado mal asesorada y que una amiga te esté grabando pues ya es evidente que en esa grabación la amiga quiere recoger lo que quiere recoger», la advertía Susana Díaz a la actriz, cuestionando los polémicos audios. «A mí me sorprende mucho que la amiga la esté grabando y la lleve a un punto en donde ella llega a reconocer que cree que no es delito», sentenciaba la colaboradora de 'Espejo Público'.