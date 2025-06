Susana Díaz se 'revuelve' contra Susanna Griso ante el «golpe» que recibe: «Esto es una tortura televisiva»

Las tertulias políticas están más 'calientes' que nunca a raíz de todos los casos de corrupción que acorralan al Gobierno de Pedro Sánchez. Así, es normal ver en las distintas cadenas de televisión 'rifirrafes' entre los colaboradores que ocupan las mesas de debate. Una tensión que la semana pasada quedó patente entre Susanna Griso y Susana Díaz en 'Espejo Público' (Antena 3), cuando la presentadora cortó de raíz el discurso de su tertuliana, y que este martes ha tenido un nuevo capítulo cuando la expresidenta de la Junta de Andalucía se ha 'revuelto' contra la comunicadora.

'Espejo Público' arrancaba con la vista puesta en la política internacional, pero anunciaba unas declaraciones de la amiga de José Luis Ábalos, conocida como la Miss Asturias. Así, el matinal de Antena 3 adelantaba que Susana Díaz, colaboradora del espacio, las valoraría en directo. Un análisis para el que hubo que esperar una hora pero que cuando llegó el momento comenzó como nadie hubiera imaginado.

«Susana, ¿cómo encajas estas palabras de Miss Asturias, la amiga de Ábalos?», le cuestionaba Susanna Griso a la colaboradora que respondía de inmediato. «Lo he encajado muy mal todo», empezaba diciendo la tertuliana de 'Espejo Público' que daba un giro de 180 grados a su contestación.

«Bueno, he encajado muy mal, primero, el frío este al que me estás sometiendo. Esto es una tortura televisiva», afirmaba rotunda Susana Díaz ante Susanna Griso que se quedaba ojiplática ante el inesperado reproche de su colaboradora. «Me prometieron que teníamos el plató a 23 grados pero a ti te han puesto un foco un chorro de aire...», indicaba la presentadora de 'Espejo Público', mientras que la expresidenta de la Junta de Andalucía volvía a quejarse al matinal de Antena 3.

«Sí, esto es una nueva práctica televisiva que es la de tenerme aquí el chorro de aire frío para ponerme ya blandita y ahora entras tú a matar», le espetaba la colaboradora del programa a la periodista antes de dirigirse al director de 'Espejo Público'.

«Sí, Jorge, esto será exportable, esto me ha parecido brutal», clamaba Susana Díaz ante las cámaras de Antena 3. «Nuestros televidentes no han visto los grados a los que me ha tenido aquí Susanna Griso durante una hora, los cámaras me han ofrecido su sudadera», indicaba la colaboradora que provocaba el ataque de risa de la presentadora de 'Espejo Público'.

Noticia Relacionada Bibiana Fernández dice lo que muchos piensan pero callan de las polémicas de Lolita y Alejandro Sanz: «Hasta el mismísimo» Mari Carmen Parra La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' no se mordió la lengua para dejar una transparente reflexión sobre las últimas controversias de la crónica social

«Mira que he recibido golpes políticos en mi vida, pero como el golpe de frío que estoy recibiendo esta mañana es algo inaudito», sentenciaba la tertuliana del matinal de Antena 3.