Susana Díaz resuelve las dudas del PP sobre la veracidad de su currículum

Noelia Núñez concedió este jueves una entrevista a 'Todo es Mentira' (Cuatro) que está dando mucho que hablar. La exdiputada del PP y exvicesecretaria del Partido Popular ha pasado «unos días muy complicados» tras conocerse que habría mentido en su currículum, incluyendo varias titulaciones universitarias que no habría obtenido. Este caso ha abierto la caja de los truenos y la clase política ha visto claro de donde tirar para seguir cargando contra el contrario.

Uno de los perfiles que se está poniendo en entredicho es Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente andaluz. Se dice que los estudios en protocolo que aparecen en su hoja de vida no son tales y así lo ha querido defender José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía. Este ha entrado en conexión en directo con Pablo González, al frente de 'TEM' en verano, y ha hablado alto y claro, solicitando transparencia y dando a conocer su opinión sobre esto: «El tema de la 'titulitis' es grave. Al final se van inventando títulos y se van consiguiendo sin esfuerzo y se crea una desigualdad. Ahí está el problema de la política, que necesita más gente de a pie que sepa realmente lo que preocupa a la ciudadanía, y no pijos a los que les pagan lo académico».

El momento más complicado del debate ha venido cuando han contactado con Ana Vázquez, diputada del PP y habitual a la mesa de 'Todo es Mentira'. Estaba en su primer día de vacaciones pero no ha tenido problemas en hablar en directo con el plató y poner en entredicho la hoja de vida de otra tertuliana de 'TEM', Susana Díaz. «Ella tampoco tiene del todo bien el currículum, que se publicó en prensa», han comentado.

En segundos estaba respondiendo también en directo la que fuera presidenta de la Junta de Andalucía, que ha negado la mayor y ha querido dar explicaciones al respecto para que no quede lugar a dudas: «Yo fui elegida concejala por primera vez con 25 años y me quedaban dos asignaturas para terminar Derecho. Hasta que no finalicé la carrera no lo puse en el currículum. Eso se llama educación, que es lo que me enseñaron mis padres, y ser honesta con la gente». Ana Vázquez no ha quedado del todo conforme pero ha preferido dejar pasar un tupido velo.

Mientras tanto, en 'Todo es Mentira' han seguido poniendo el foco en el CV de políticos españoles. Desde el ministro Óscar Puente a Pilar Bernabé o Juan Carlos Mazón.