Susana Díaz contundente sobre lo que se está descubriendo de Francisco Salazar y su vinculación con Pedro Sánchez: «Me da asco todo lo que estoy conociendo»

Risto Mejide ha arrancado 'Todo es mentira' (Cuatro) tirando de ironía al referirse al nuevo enanito que le habría crecido al presidente del Gobierno en su circo: a la trama corrupta que vincula a varios de sus hombres de confianza, José Luis Ábalos, Santos ... Cerdán y Koldo García, se suma ahora Francisco Salazar, que ejerció como asesor de Pedro Sánchez en el tramo final de legislatura. Salazar había creado una consultoría con el ex jefe de gabinete del presidente, Iván Redondo, y con esa sociedad comenzaron a colaborar con el jefe del Ejecutivo. Ahora que empiezan a salir las informaciones de denuncias por presunto acoso sexual a Paco Salazar, Sánchez ha de enfrentarse a otro reto: explicar sobre su relación de confianza con este.

Es por ello que Risto no ha dudado en tirar de imaginación e ironía para tratar el tema. Ha arrancado con un mensaje que ha generado risas entre el público en plató de 'Todo es mentira': «Basta ya de meterse con Pedro Sánchez, hombre, es que en realidad él lo ha hecho todo bien, pero ha tenido mala suerte al elegir a sus compañeros de trabajo». De este hilo de esas manzanas podridas entre su equipo de confianza a una nueva sección en 'TEM': PSOE ETT.

Para conocer su postura al respecto han conectado en directo con al expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Esta, ya sin pelos en la lengua al comentar su opinión sobre lo que ha ocurrido con Ábalos, Cerdán y Koldo, ha sido contundente al hablar sobre Francisco Salazar, sus actitudes y conductas y la relación que este mantenía con Pedro Sánchez: «Siempre tuve enfrente a Salazar. Me da asco todo lo que estoy conociendo». «Vaya ojo el de Sánchez», ha referido Risto, mientras Susana Díaz repetía por activa y por pasiva que ella jamás vivió nada así durante su etapa al frente del gobierno andaluz: «Me gané una fama de 'hija del tiempo' que no veas, te puedes imaginar. Y tú me has ayudado a que la gente me conociera mejor. Tu política de recursos humanos ha estado bien, Risto, que me fichaste a mi».

Susana Díaz: «Con lo que se ahora...»

'Todo es mentira' ha puesto el acento durante la primera parte del programa en «los cuatro grandes desconocidos de Sánchez, Ábalos, Koldo, Cerdán y Salazar, a pesar de acompañarle desde el principio». Susana Díaz ha reflexionado sobre cuanto se va descubriendo de las tramas corruptas en el entorno del socialismo y ha dicho en directo algo que le había comentado a Risto Mejide en privado, que «con lo que se hoy no habría retirado ninguna de las denuncias que pusimos por las primarias». «Yo se lo que he vivido y miles d compañeros también, y cuando en las primarias llegué a Salamanca, vaya si se me hizo largo el viaje porque sabía que no podía competir», ha sentenciado en su intervención.

Respecto a los presuntos casos de acoso sexual de Salazar a mujeres del partido, Díaz también ha dejado clara su opinión: «Si soy bien pensada, ha fallado el sistema; si no ha fallado el sistema y algo lo ha dejado pasar, es más infame todavía». Ha añadido que no puede ser que esta sea «la tercera vez que alguien se da de baja para que no lo echen del partido, como Santos Cerdán, Leire… Podrían volver y eso es inaceptable».