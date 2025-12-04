Suscríbete a
Susana Díaz, contundente con el caso Francisco Salazar y su relación con Pedro Sánchez: «Si no ha fallado el sistema y lo han dejado pasar...»

Otro de los ex asesores del presidente del Gobierno en el ojo del huracán. Paco Salazar, que ejerció como consultor de Sánchez a través de una empresa externa, acumulaba ya varias denuncias internas por presunto acoso sexual. La expresidenta de la Junta de Andalucía ha mostrado su enfado ante lo que está ocurriendo

Las federaciones del PSOE culpan a María Jesús Montero y Rebeca Torró de proteger a Salazar parando las denuncias por acoso

Maria Sánchez Palomo

Risto Mejide ha arrancado 'Todo es mentira' (Cuatro) tirando de ironía al referirse al nuevo enanito que le habría crecido al presidente del Gobierno en su circo: a la trama corrupta que vincula a varios de sus hombres de confianza, José Luis Ábalos, Santos ... Cerdán y Koldo García, se suma ahora Francisco Salazar, que ejerció como asesor de Pedro Sánchez en el tramo final de legislatura. Salazar había creado una consultoría con el ex jefe de gabinete del presidente, Iván Redondo, y con esa sociedad comenzaron a colaborar con el jefe del Ejecutivo. Ahora que empiezan a salir las informaciones de denuncias por presunto acoso sexual a Paco Salazar, Sánchez ha de enfrentarse a otro reto: explicar sobre su relación de confianza con este.

