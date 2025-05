'Supervivientes', un mar de lágrimas con lo ocurrido con Koldo en Palapa: «Hay que seguir para adelante»

Gala de 'Supervivientes' (Telecinco) y, por tanto, noche de discusiones, además, de las pertinentes pruebas del 'reality'. Y es que, es llegar la velada de los jueves y la Palapa se convierte en un 'ring' de boxeo en el que los concursantes se enzarzan por sus diferencias. Así, si anoche hubo 'combate' entre Makoke y Montoya, también hubo lágrimas, y muchas, porque lo que ocurrió con Koldo encogió el corazón no solo a sus compañeros, sino a todo el programa en al completo.

'Supervivientes' reunía como cada jueves a los concursantes en la Palapa. Allí, todos reunidos comenzaron los primeros roces. Primero, Anita y Álex Adrover y, poco después, Makoke y Montoya. Sin embargo, más allá de los 'rifirrafes' de los ex de 'La isla de las tentaciones' contra el resto, la atención de la audiencia se ponía en quién sería el expulsado de la gala.

Makoke o Koldo; Koldo o Makoke. Uno de ellos abandonaría de forma definitiva 'Supervivientes' y los telespectadores lo tuvieron claro y cumplieron los deseos del cocinero que había pedido durante la semana salir expulsado del 'reality' de Telecinco.

Así, Koldo con el saco de sus pertenencias en sus manos, dio un paso al frente para despedirse del equipo de 'Supervivientes' y de la audiencia. «Estoy muy agradecido con la gente que me ha apoyado ahora que he estado mal, y que me han dejado salir por la puerta de enfrente, dejando a aquellos que tienen más salud que yo», comenzaba diciendo el concursante del 'reality' dando las gracias a los telespectadores.

«Yo esperaba haber estado 15 días, me voy el día del trabajador, dos meses, es la leche. Si he motivado a gente de mi edad, que ha pasado un problema, que ha tenido una enfermedad, que hay que seguir para adelante», señalaba el 'superviviente' que seguidamente se dirigía a sus compañeros de 'Supervivientes'.

«Me he encontrado gente que no me habría cruzado nunca en el camino, por edad o por otras historias. Me llevo un recuerdo que me voy a llevar una amistad, comer unas grandes cenas...En alguna vez hemos discutido algo porque somos cabezotas pero es un juego y venimos a jugar», apuntaba Koldo ante las cámaras de 'Supervivientes' mientras la voz se le quebraba.

Entonces, el concursante se dirigió a los responsables de 'Supervivientes'. «A todo el equipo que está ahí, que nosotros estamos en la playa pescando y ellos están al sol haciendo este programa...gracias al equipo médico, gracias a todos», manifestaba Koldo que se rompía en lágrimas ante las cámaras de Telecinco con un discurso que emocionaba al resto de concursantes, a los integrantes del programa y a la audiencia.