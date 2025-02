Sorpresa máxima en 'First Dates' con el 'flirteo' de dos miembros del equipo: «¿Te gustaría una cita?»

'First Dates' observó atónito cómo dos de sus miembros tuvieron un acercamiento.

Este lunes 'First Dates' (Cuatro) estaba de celebración. Y es que, el espacio de citas de la cadena de Mediaset cumplía 2.000 programas y qué mejor que para festejarlo que rendir homenaje al amor. Así, el formato invitaba a su restaurante a aquellas parejas que se habían conocido entre sus paredes. Durante la velada hubo de todo: pedidas de matrimonio, rupturas, pero también lo que nadie del público se hubiera imaginado, el acercamiento entre dos miembros del equipo entre los que la llama del amor pareció prenderse, lo que desembocó en un 'tonteo' máximo ante las cámaras de Cuatro.

Todo estaba preparado en el restaurante de 'First Dates'. El establecimiento lucía resplandeciente para albergar una de las noches más especiales del programa de Cuatro y mientras se llenaba de las parejas protagonistas, Matías Roure, el 'barman' del espacio, y Laura Boado, recepcionista y camarera del formato, comenzaban una conversación que nadie imaginaba cómo iba a terminar.

«¿Tendrías una cita en 'First Dates'?», le preguntaba Matías Roure a Laura Boado que respondía abiertamente. «Mira, te soy sincera. Desde mi casa yo lo veía y decía: 'pff, no sé'. Pero ahora que estoy aquí te digo que sí, porque siempre pasan cosas tan bonitas que no tengo ninguna duda», afirmaba rotunda la recepcionista del programa de Cuatro, mientras que su compañero revelaba que tras «tantos años» trabajando en el restaurante más mediático de la televisión y «ver tanta gente enamorarse», tendría «dos citas».

Matías Roure y Laura Boado tuvieron un íntimo acercamiento en 'First Dates'. Cuatro

«Bueno, pues cuando necesites una cita o te apetezca, me llamas... y te organizo una», le replicaba muy sugerente Laura Boado, que dejaba a Matías Roure con cara de sorpresa. «¿Por qué?, ¿te gustaría tener una cita conmigo?», le cuestionaba directo el 'barman' de 'First Dates'. «Bueno... eso ya se verá, todavía quedan muchos programas, de hecho, hasta 2.000 programas más», le respondía la recepcionista del programa de Cuatro en uno de los 'tonteos' más inesperados. Ahora, habrá que esperar si la llama del amor termina de encenderse entre los dos miembros del equipo de Carlos Sobera o tan solo se queda en un 'flirteo' llevado por la especial fecha de 'First Dates'.