La revelación de Elvira Lindo a Risto Mejide de cuando rechazó una oferta de Pedro Sánchez para ser ministra: «Me parecía una falta de educación»

'Viajando con Chester' continúa la emisión de su nueva temporada en Cuatro. Tras charlar con Víctor Elías y Luis Zahera, este lunes 16 de junio en el famoso sofá de Risto Mejide se sentaron dos mujeres de la cultura muy destacadas: la cantante Paloma San Basilio y la escritora Elvira Lindo.

La autora del icónico 'Manolito Gafotas' desgranó frente al presentador su punto de vista sobre el momento político y social que atraviesa España, así como su visión sobre Estados Unidos, donde vivió muchos años junto a su marido, Antonio Muñoz Molina, director del Instituto Cervantes de Nueva York. Pero también compartió con los espectadores algunas anécdotas y episodios de su vida y carrera. Uno de ellos sorprendió de pleno a Mejide: Pedro Sánchez le ofreció ser ministra.

Las razones por las que Elvira Lindo dijo 'no' a Pedro Sánchez

Fue en 2018 cuando el presidente del Gobierno le propuso la cartera de Cultura. Un jugoso puesto que la escritora, sin embargo, rechazó sin mucho miramiento. «Sí, me lo ofrecieron antes que a Máximo Huerta. No me arrepiento, quiero ser libre. Quiero tener derecho a opinar sobre lo que me de la gana», argumentó sobre la propuesta ministerial de Sánchez.

En opinión de Lindo, «aceptar un cargo político significa cambiar tu vida absolutamente. Ahora se mira con lupa la reputación. En mi vida he salido cantando, en el cine…», continuó explicando en 'Viajando con Chester'.

«No dije nada porque después de tener una conversación sobre ese asunto, nombraron a Máximo. Me parecía una falta de educación con él y por eso no lo dije en su momento. Ahora puedo porque no voy a mentir sobre el asunto», zanjó.