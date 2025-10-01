La sorprendente predicción de una catalana independentista sobre el futuro de España: «Desaparece en 2029»

Bella (59), una fotógrafa barcelonesa que se define como «valiente aventurera, luchadora, sensible y de armas tomar» llegó a 'First Dates' desde Gran Canaria, donde se mudó porque quería vivir en verano todo el año. Sin embargo, asegura no encajar mucho con los canarios, ni viceversa por ser ella catalana. Mucho menos, para encontrar una relación estable como deseaba.

En el programa de citas de Cuatro conoció a Manuel (57) un empresario granadino afincado en Santa Cruz de Tenerife. Lo que prometía ser «la conjunción perfecta», según Carlos Sobera», se quedó en una amistad. A pesar del desenlace, la pareja protagonizó una cita muy intensa que comenzó con un momento embarazoso, continuó con un debate sobre el independentismo catalán, y finalizó con la soltera emocionándose cantando por Julio Iglesias.

Bella se puso a la defensiva en cuanto conoció a Manuel. Replicó que le hubiese gustado que acudiera a la cita más elegante, y además, se esperaba a alguien más atractivo. A él, en cambio, su pretendienta le pareció una mujer exuberante. La soltera parecía cerrada en banda a la posibilidad de que acabase pasando algo entre ellos, pero la galantería y la amabilidad de su cita lograron que se quitara la armadura.

Bella se emociona con una canción de Julio Iglesias

Para colmo, la cena arrancaba con Bella pasando un rato de agobio debido al calor. Solventada la situación gracias a un ventilador empezó a relajarse y a disfrutar de la velada. Hasta que, en un momento dado, Manuel quiso que la barcelonesa mencionara algo que la emocionara muchísimo. Ella sacó a relucir que estaba totalmente a favor de la independencia de Cataluña. «Soy española porque lo pone en mi DNI, pero mi sangre es catalana».

«¿En base a qué, cuál es el fundamento de esa independencia?», se interesó el granadino. «Éramos un estado antes de ser absorbidos por España en 1714». Bueno, si retrocedemos entonces todas las partes españolas serían estados», argumento él.

Para justificar su postura, Bella le habló a su cita del político Alexandre Deulofeu, «un tipo como Nostradamus, pero catalán». «Según sus predicciones en 2029, por la matemática de la historia, España como se conoce hoy desaparece», apuntó la soltera. «Al paso que vamos no me extraña», ironizó Manuel, aunque aclarando que ese acontecimiento no lo satisfaría. «A mi sí, lloraría de emoción si mañana se independizara Cataluña de España», reafirmó la fotógrafa.

Después, su cita reflexionaba en los totales sobre la conversación que acababan de mantener. «Me sorprende conocer a alguien con esa ideología tan agarrada. Al fin y al cabo personalmente no gana nada, no tiene ningún beneficio en eso. Y más que vive en el exterior de Cataluña».

Manuel y Bella cantando en el reservado Cuatro

En la mesa, Manuel avivó el debate defendiendo que «lo más importante de la matemática de la historia es que la civilización es repetitiva con sus errores». Pero Bella lo sorprendió citando una canción de un famosísimo cantante español. «Ya lo dice Julio Iglesias, 'tropecé de nuevo y con la misma piedra'». Resultó que los dos eran muy fans del artista, si bien al empresario le pareció algo contradictorio que el ídolo de Bella no fuese catalán.

En el reservado, la pareja se animaban con el karaoke de 'First Dates'. Por supuesto, con una canción de Julio Iglesias.Bella, que es muy fan del cantante madrileño y tiene ha coincidido con él en varias ocasiones, terminó muy emocionada.

Llegó entonces el momento de la decisión final. Manuel reiteró sus ganas de seguir conociendo a su cita. Ella también aceptó, pero quedando como amigos. Aunque había sido una velada muy especial, no sintió mariposas por el soltero.