El sorprendente mensaje de Eugenia Martínez de Irujo tras dejar plantado a su hermano en la misa en memoria de su madre: «Más pronto que tarde…»

Cada año se ocupa de organizar una misa en memoria de su madre. Este 2024 se conmemoraba el décimo aniversario del adiós de Cayetana de Alba y su hijo Cayetano ha vuelto a dedicarse en cuerpo y alma a la orquestación de esa cita religiosa. Notables ausencias, como la de sus hermanos Fernando y Jacobo y de su hermana pequeña, Eugenia, y la presencia y el tenso cara a cara con Carlos, que sí ha acudido al evento. Las cámaras de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) han sido testigos de esa especie de choque de trenes con ambos convoyes tratando de mantener el tipo.

Eugenia Martínez de Irujo, que, como apuntamos, no había acudido a la misa, ha sido vista por las calles de Madrid y las cámaras del equipo de Sonsoles Ónega le han preguntado al respecto. Ella ha dicho alto y claro que no necesita «ir a una misa para acordarme de mi madre, que ya lo hago todos los días y no tengo que ir a la iglesia para eso, la verdad». Ha continuado explicando que ella lo respeto, y pide «que me respeten también a mi, que no me hacen faltas misas para eso».

Los reporteros han aprovechado para preguntarle por su relación con su familia, con sus hermanos, y por el distanciamiento que hay entre todos ellos. «Yo adoro a todos mis hermanos, en serio, a todos. Y bueno, con Cayetano igual es con el único con el que tengo algo de distancia pero más pronto que tarde se arreglará». «¿Habrá acercamiento para Navidad, Eugenia?», le preguntaban los periodistas. A esto ella ha sido rotunda y ha zanjado el tema, con un mensaje sorprendente que deja la puerta abierta a una futura reconciliación con Cayetano Martínez de Irujo: «con él es con el que tengo más distancia, es cierto, pero más pronto que tarde se arreglará. Es el único y se que se terminará arreglando».

En el plató de Sonsoles Ónega han comentado que seguro que estas declaraciones son muy bien recibidas por su familia, por Cayetano concretamente. «Él lo pasa mal porque ella siempre ha sido la niña de sus ojos, al ser la pequeña y la única mujer, así que está claro que cuando sepa de estas declaraciones se llevará una grandísima alegría», comentaba Nacho Gay, director de la revista 'Vanitatis'. «Ha cambiado su discurso Eugenia, ojo, porque yo hablé con ella hace unos meses y se mostraba totalmente reacia a arreglar las cosas, así que veo un cambio positivo», ha sentenciado.