Sonsoles Ónega colapsa al escuchar sobre la jubilación reversible: «¿Qué quieren tenernos trabajando hasta matarnos?»

La jubilación reversible ha sido uno de los temas de debate en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3). Para tratarlo han contado en directo con Eduardo Bolinches, economista de cabecera del programa, y con varias personas que se han jubilado ya a las que este les ha explicado qué podría suponerles optar por esta fórmula que «parte de una buena idea». Bolinches ha explicado en directo las finalidades de esta medida y detalles al respecto.

Sobre cuáles son los objetivos de esta medida, el economista ha explicado lo siguiente: «Lo más importante es que haya menos gente de golpe, que haya menos que chupen del bote, del fondo de las pensiones, pues cuanto menos gente haya, mejor». Ha dado el dato actual de cuánto cuesta al Estado mantener el dinero destinado a pensionistas: «Son 13.500 millones al mes, ¡como si te comprases 400 iPhone al día!».

Respecto a las cuentas, este experto ha tomado el panel en televisión para hacer números y estos son los resultados que ha compartido: «Con una pensión media de 1.300 euros, si el último salario era de 2.000, decides volver a trabajar al 50% de tu jornada, con un salario a media jornada. Esto supondría 1.000 euros mensuales, más una pensión de 650 euros, la mitad, y el incentivo al final son 65 euros más al mes. Esto conlleva que a final de mes te ingresen 1.715 euros, 415 extra por 20 horas semanales… ¿merece la pena?». En plató, uno de los participantes, Ramón Serrano, ha movido la cabeza en gesto negativo: «Llevo trabajando desde los 14 años y no vuelvo al tajo ni loco».

Es aquí que Sonsoles Ónega ha terminado estallando, pues Bolinches ha querido dejar claro que esto es una especie de caramelo para conseguir que la ciudadanía siga alargando su vida laboral y que haya menos personas a la vez cobrando pensión: «¿Qué quieren tenernos trabajando hasta matarnos?». Lo ha comentado de manera irónica pero con gesto serio.

El Gobierno estudia esta nueva fórmula, para que vuelvan a trabajar cada después de jubilados, cobrando un sueldo extra. El economista ha querido no ser alarmante pero con los datos que ha expuesto y su manera de tratarlo más de uno lo ha visto claro: «Que no, yo no vuelvo a trabajar».