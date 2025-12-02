Suscríbete a
ABC Premium

El Hormiguero

Sonsoles Ónega confiesa lo que sintió con el cambio del final de 'Las hijas de la criada': «Me despertó un instinto asesino»

Atresmedia acaba de estrenar la serie basada en la obra con la que la periodista ganó el Premio Planeta 2023, una ficción protagonizada por Verónica Sánchez

La serie basada en la novela de Sonsoles Ónega ganadora del Premio Planeta se estrena hoy: dónde ver 'Las hijas de la criada'

Sonsoles Ónega: «Ahora tengo más cuidado de no meterme en jardines, pero no llego a autocensurarme»

Sonsoles Ónega y Verónica Sánchez en 'El Hormiguero'
Sonsoles Ónega y Verónica Sánchez en 'El Hormiguero' Antena 3

María Robert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Atresmedia acaba de estrenar su gran apuesta de ficción del año: la adaptación de 'Las hijas de la criada'. La serie basada en el 'best seller' con el que Sonsoles Ónega ganó el Premio Planeta en 2023, cobra vida en la pequeña ... pantalla en una producción protagonizada por Verónica Sánchez, Carlota Baró, Judith Fernández y Martina Cariddi. E indudablemente, una de las paradas obligadas de la promoción del proyecto era 'El Hormiguero'. 

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app