Sonsoles Ónega confiesa lo que sintió con el cambio del final de 'Las hijas de la criada': «Me despertó un instinto asesino»

Atresmedia acaba de estrenar su gran apuesta de ficción del año: la adaptación de 'Las hijas de la criada'. La serie basada en el 'best seller' con el que Sonsoles Ónega ganó el Premio Planeta en 2023, cobra vida en la pequeña ... pantalla en una producción protagonizada por Verónica Sánchez, Carlota Baró, Judith Fernández y Martina Cariddi. E indudablemente, una de las paradas obligadas de la promoción del proyecto era 'El Hormiguero'.

Las encargadas fueron la autora y actriz que da vida a Inés, quienes se sentaron en el 'show' de las hormigas este martes 2 de diciembre. Lo hacían justo después de cosechar el mejor estreno de los últimos tres años en Atresplayer. Próximamente se emitirá en abierto en 'prime time', pero aún no hay fecha confirmada.

«¿A ti te ha gustado más la serie o la novela?», quiso saber Pablo Motos en primer lugar. La presentadora, en contra de la opinión de sus editoras, reconoció que hay cosas de la ficción que mejoran su propia obra. Como ejemplo Ónega puso el capitulo dos, que se estrena el próximo domingo. «Tiene una trama que no está en la novela. Con lo cual, los que la hayan leído descubren una historia nueva que yo creo que la mejora y justifica que luego esta señora tome decisiones en su vida», adelantó.

Verónica Sánchez confesó sentirse atacada porque todavía no ha podido ver el siguiente episodio. «No me lo han pasado… El otro día me sucedió lo mismo, vi el capítulo uno al mismo tiempo que el resto de la sala del cine. Muy malo para mi corazón».

La historia de 'Las hijas de la criada'

A petición de Motos, la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' explicó brevemente la trama. «Cuenta la historia de la familia Valdés y el intercambio de unas niñas nada más nacer. La hija de la criada pasa a ser la hija de la señora, mientras que la hija de la señora vive como la hija de la criada. Las dos engendradas por el mismo hombre, el señor Valdés, interpretado por Alain Hernández, que está estupendo».

«Ya me he enganchado», apostilló el de Requena. Por su parte, la actriz describió su papel como «el de la cornuda». «Es una mujer estupenda y con muchos principios que lucha por las mujeres de su pueblo. Por alfabetizarlas, que las dejen trabajar y cobren el mismo salario que los hombres. También por dejarle un mundo mejor a su hija, creyendo que su hija es su hija», adelantó. El resto de la historia de Inés transcurre a lo largo de los ocho capítulos.

.@sonsolesonega y Verónica Sánchez nos presentan ‘Las hijas de la criada’, el mejor estreno de @atresplayer en los últimos 3 años #SonsolesVerónicaEH pic.twitter.com/ElV8NcxFe7 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 2, 2025

En ese punto, el presentador de 'El Hormiguero' señaló que la ficción cambia el final de la novela. Pero la autora no quiso pronunciarse. «No, yo no digo nada. Todo me parece bien», aseguró.

Pero Motos no la creyó en absoluto, y además destapó que le dio un ataque al ver a los actores y actrices en el rodaje diciendo los diálogos de la obra. «Eso sí, eso es verdad. Me despertó además un instinto asesino, como rabia. Dije, '¿pero qué hacen robándome mis diálogos?' Luego, enseguida me dio un golpe en la cabeza y lo procesé ya bien. Pero sí que me me produjo una sensación extraña. Como esto es mío. Pero esto es así, en el fondo tienes que ceder todo y hacen lo que les da la gana». Sin embargo, aclaró, «el final está muy bien».