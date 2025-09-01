Pablo Motos arranca la 20ª temporada con un comentado monólogo: «Lamine Yamal no había nacido»

El nuevo curso televisivo arrancó el lunes 1 de septiembre sin más demora. Uno de los regresos más sonados del día fue 'El Hormiguero', que inauguró la vigésima temporada con un nuevo baile y el estreno de 'Pánico en la gala', una película protagonizada por los grandes invitados de la pasada edición, como Bill Murray, Robbie Williams, Antonio Banderas y Jean Reno. Aparte del tradicional homenaje a las grandes estrellas que pasaron por el formato el año pasado, Pablo Motos dedicó los primeros minutos de la noche a repasar en forma de monólogo todos los cambios que la sociedad española ha vivido en los 20 años del programa.

Noticia Relacionada 'El Hormiguero' ya tiene fecha de vuelta: estos son los invitados de la primera semana María Robert Bertín Osborne y Arturo Pérez-Reverte son algunos de los primeros famosos que abrirán la temporada 20ª del programa de Pablo Motos

«Cuando empezamos, los móviles tenían botones; los coches, mechero; y las teles, culo. Cuando empezamos, Quevedo era un escritor. Lamine Yamal no había nacido, qué bajón. Antes la sal era mala, ahora es buena; antes un huevo a la semana, ahora 20 al día. Antes la grasa engordaba, ahora el torrezno es un super alimento. Antes tu abuela te daba para merendar pan mojado en vino con azúcar y un poquito de leche condensada… Si ahora le das eso a tu hijo te quitan la custodia», inició la reflexión.

«Ha cambiado todo», subrayó el presentador. «Hace 20 años una persona de 65 era un viejo. Ahora está haciendo tres ‘Iron Man’, se está sacando una carrera de ingeniería y todo para estar a tope y poder cuidar a tope a su hijo de dos años. La edad ya no es lo mismo, ahora ves a ese señor de 65 y parece que lo has llevado al tapicero», ironizó.

Doble pulla a Pedro Sánchez

Y siguió tirando de humor, aunque sin olvidar la pulla correspondiente al Gobierno. «Hace 20 años los calvos ya iban a Turquía, pero para ver Turquía. Hace 20 años te tenías que esperar una semana completa para ver un capítulo de ‘Los Serrano’, ahora ya no te acuerdas de la temporada que viste ayer. En estos años ha cambiado hasta el aire. Cuando empezamos, el Peugeot diesel de Pedro Sánchez podía entrar en Madrid Central; ahora para ser ecológico necesitas un coche eléctrico que sea muy silencioso, a no ser que explote. Es genial, vivimos en una época en la que hemos combinado coches super silenciosos y gente que camina mirando el móvil. Va a haber que ponerle cascabeles a los Tesla».

En 20 años, prosiguió adoptando un tono más serio, «un niño que haya crecido viendo ‘El Hormiguero’ ha visto pasar tres Papas de Roma, dos Reyes de España y tres presidentes del gobierno. Y es curioso, porque habrá visto renunciar a un Papa, abdicar a un Rey, pero presidentes del gobierno ni uno. Les sales garras para pegarse al sillón».

Finalmente, el de Requena parafraseó el verso más famoso de ‘Volver’. «Dice el tango que 20 años no es nada, y en algunas cosas tiene razón. Una niña que haya nacido viendo ‘El Hormiguero’ todavía puede ser novia de Leonardo DiCaprio si se da prisa». Lo que no ha cambiado, aseguró, «es el espíritu con el que creamos el programa. Nuestro lema sigue siendo el mismo del primer día. Es un lugar donde pase lo que pase queremos hacerte sentir bien, y lo vamos a volver a intentar. Gracias por seguirnos».

Con estas palabras, Motos daba comienzo a la vigésima temporada y anunciaba el peculiar dúo de invitados encargado de dar el pistoletazo de salida: Bertín Osborne y Sergio Ramos.

El futbolista ha dado mucho que hablar en las últimas horas por su salto a la música, pues acaba de lanzar 'Cibeles', su primer sencillo. El programa de Antena 3 no había desvelado el motivo de una visita conjunta al cantante. Pero de manera excepcional en el formato resultó que Osborne y Ramos se sentaron con Motos por separado.