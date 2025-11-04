Un soltero repite en 'First Dates' y revela lo que nadie cuenta sobre lo que sucede tras el programa: «No tiene arreglo»

La primera vez que acudió a 'First Dates', Tasio (90) salió del restaurante queriendo tener una segunda, tercera, cuarta y las citas que fueran con Belén. La pareja salió feliz y enamorada del 'dating show' de Cuatro, pero con el tiempo, ... se les atragantaron las perdices. Así pues, como el soltero de Chinchón tiene mucho amor que repartir, este martes 4 de noviembre volvió al restaurante en busca «de una mujer cariñosa y de su casa, que no esté en la calle todo el día».

Noticia Relacionada Un popular artista anónimo consigue que a su cita le «explote la cabeza» por cómo se presenta a 'First Dates' María Robert Pasajero Z llegó al restaurante con su traje naranja, que nunca se quita, y sin decir una palabra. Pero con la expresión corporal se bastó para conquistar a Gema

Carlos Sobera recibía con sorpresa a Tasio. Él le explicaba que lo suyo con Belén no había funcionado a pesar de haber el intento de limar algunas cosas que le desesperaban. «Ella tiene animales en casa. He tratado de conocerla a ver si podía compaginar… Pero hace un mes una de las gatas se la tiró y la tuvieron que llevar a urgencias», le narró al presentador.

Esa fue la gota que colmó el vaso y provocó la separación. «He visto que no tiene arreglo. Ella quiere a sus gatos y no los va a dejar por nada, así que he decidido tener una relación de amistad nada más», terminaba de relatar el comensal en los totales.

El 'bajón' de Tasio al conocer a Chuli

Acto seguido entraba en escena Chuli (93), su cita. Sin embargo, a Tasio le dio un bajón al verla. Una reacción que se debió, según él, a que «físicamente no puede andar, no tiene la agilidad de la persona que necesito a mi lado». Tampoco la modista jubilada de Barcelona quedó satisfecha con su pretendiente. «No me gusta como va», sentenció.

Al menos los solteros se sentaron a la mesa con la intención de pasarlo lo mejor posible… Pero se quedo ahí, en una intención. Ninguno se esforzó en avivar la conversación, y de hecho el tabulé que les sirvieron como primer plato de la cena les sirvió de excusa para llenar los silencios incómodos. Eso sí, con desgana. A los dos la comida les gustó lo justo, igual que la compañía. Y no hubo manera de que la velada remontara. «No está a mi altura. Necesito actividad en mi vida en todos los sentidos: en la cama, en ir a pasear…», volvió a insistir Tasio ante el equipo de 'First Dates'.

La cita de Tasio y Chuli Cuatro

Tanto es así que se negaron a trasladarse a la terraza para acabar la cita con música, como les propusieron los celestinos del programa. «No se bailar. Llevo toda mi vida tocando para que los demás bailen pero nunca me ha dado por bailar», aducía el madrileño para salir del paso. «Por el estado físico de Chuli no podría realizar mi actividad como quiero yo. Quiero tener una relación sexual, de poder caminar, de bailar. Aunque no me gusta, se bailar», confesaba inmediatamente después en privado.

La decisión final fue un mero trámite, no tenían nada que pensar. «Con este hombre no llegaría a ninguna sitio, solo una amistad pasajera. No coincidimos ni en las comidas», argumentaba la catalana a negativa a una segunda cita. Tasio, por su parte, exponía para culminar la velada que quería «una mujer activa en la cama que pueda hacer mi acto sexual y creo que no estás en condiciones para acompañarme».