Un soltero repite en 'First Dates' y revela lo que nadie cuenta sobre lo que sucede tras el programa: «No tiene arreglo»

Tasio en su segunda vez en 'First Dates' Cuatro

María Robert

La primera vez que acudió a 'First Dates', Tasio (90) salió del restaurante queriendo tener una segunda, tercera, cuarta y las citas que fueran con Belén. La pareja salió feliz y enamorada del 'dating show' de Cuatro, pero con el tiempo, ... se les atragantaron las perdices. Así pues, como el soltero de Chinchón tiene mucho amor que repartir, este martes 4 de noviembre volvió al restaurante en busca «de una mujer cariñosa y de su casa, que no esté en la calle todo el día».

Descarga la app