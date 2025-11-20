Un soltero parco en palabras estalla con su cita tras una velada muy incómoda: «Déjalo mujer, acaba de una vez»

Parafraseando a Carlos Sobera en 'First Dates', «en el amor sobran las palabras cuando se comparten sentimientos». La frase iba dirigida a Paco (69), un hombre de poco hablar. Tuvo la suerte de cenar en el 'dating show' con Isabel (69), ... una mujer elocuente y buena oradora. Lamentablemente para ella, una cita no se sostiene si solo una de las partes rema a favor.

Isabel, una doctora jubilada afincada en Vigo, recurrió al programa de citas de Cuatro empujada por sus ganas de ilusionarse otra vez después de pasar del estrés más absoluto a la tranquilidad. Y es que, como médico de urgencias, en pandemia sufrió en sus carnes el deterioro de la sanidad. «Vi las deficiencias del sistema sanitario. Teníamos el mejor del mundo, pero hace años que dejó de serlo. No puede ser que el médico de Atención Primaria tenga una lista de espera de dos semanas. Eso masifica el servicio de urgencias, la gente se enfada, hay agresiones…», reivindicó, aprovechando su presentación en el restaurante. Aunque retirarse ha sido extraño para ella, «porque mi conexión con el mundo era el trabajo».

Noticia Relacionada Una soltera de 'First Dates' conquista a su cita con una confesión inesperada: «Tengo varias opciones y...» Maria Sánchez Palomo Yuliya ha compartido con Aitor cuál es su sueño por cumplir y este, que lo comparte, ha caído rendido a sus pies.

En el plano sentimental, la soltera le refirió a Sobera sobre sus dos grandes amores: uno en su juventud, y su marido, fallecido de repente a los 40 años cuando paseaba por la playa. «Eso es lo que no le perdono a esta vida. Fue todo tan súbito que me costó… Ahora pienso que tendría que haberme marchado a Sevilla con mi gente», se sinceró, emocionada. Dispuesta por fin a rehacer su vida, buscaba «un compañero de viaje alegre, sincero, y sobre todo, fiel».

Isabel no entiende qué hace Paco en 'First Dates'

El equipo del programa le presentó a Francisco, un peluquero jubilado de A Coruña que ya de entrada se describió «como muy reservado y no muy hablador». En cuanto a su prototipo ideal de pareja, solo añadió que le gustan morenas. Isabel cumplía con ese requisito… pero nada más verla, mostró su decepción en los totales. «Pensaba que sería otra cosa». De ahí su actitud completamente hermética durante la velada.

No puso ni un mínimo interés en entablar conversación con Isabel más allá de responder a las preguntas de la soltera con monosílabos o frases cortadas. Se lo puso bastante difícil a Isabel. De hecho, tirando de humor, le lanzó que parecía «que te estoy haciendo yo la entrevista». «Lo veía un poco cortado, le faltaba interés. No sabía a qué ha venido», comentó luego la comensal ante las cámaras. La misma vía que él utilizó para justificar su forma de proceder con la falta de feeling entre ambos.

Isabel y Paco en 'First Dates' Cuatro

En un momento dado, en vista de que ni siquiera la miraba a la cara mientras hablaba, la soltera le preguntó directamente a su cita si la estaba escuchando. «Te veo como triste, como bueno… No son las expectativas que esperabas encontrar. Te veo como muy cortadito», le planteó. Paco aseguró que se sentía a gusto cenando con ella. Pero en privado, se expresó de forma muy diferente. «Déjalo mujer, acaba de una vez», apuntó con tono desesperado.

A pesar de la incomodidad de la velada y de los dos tuvieron claro que no querían seguir conociéndose, en la decisión final Isabel intentó empatizar con Paco preocupándose por si se había sentido nervioso y no la había disfrutado.