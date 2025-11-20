Suscríbete a
ABC Premium

First Dates

Un soltero parco en palabras estalla con su cita tras una velada muy incómoda: «Déjalo mujer, acaba de una vez»

En cuanto Paco vio que Isabel no era lo que esperaba, la cena de ambos se convirtió en una entrevista de la soltera para intentar sacarle conversación

«¿Por qué quieres saber eso?»: un soltero se revuelve ante una pregunta personal de la camarera de 'First Dates'

Paco en 'First Dates'
Paco en 'First Dates' Cuatro

María Robert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Parafraseando a Carlos Sobera en 'First Dates', «en el amor sobran las palabras cuando se comparten sentimientos». La frase iba dirigida a Paco (69), un hombre de poco hablar. Tuvo la suerte de cenar en el 'dating show' con Isabel (69), ... una mujer elocuente y buena oradora. Lamentablemente para ella, una cita no se sostiene si solo una de las partes rema a favor.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app