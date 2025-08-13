Un soltero juega a dos bandas e intenta engañar a su cita de 'First Dates': «He venido para darle en los morros»

Lo natural es que los participantes de 'Firtst Dates' acudan al famoso restaurante buscando el amor. No fue el caso de Agapito (68), un hostelero jubilado de Alicante cuyo propósito era bien diferente: la venganza.

«Con 14 años empecé trabajando en el hotel Regina. Con 16 años, empecé a trabajar en el Hotel Palace y he estado cuatro años en el Congreso de los Diputados. Fue el mejor destino. He escuchado muchas cosas fuertes, pero no las puedo contar. Si escribiera un libro, a lo mejor amanezco en una cuneta muerto», le contó a Carlos Sobera como carta de presentación.

De su curriculum amoroso, el soltero destacó que estuvo casado más de 40 años y tiene dos hijos. Tras su divorcio, llegó al programa dispuesto a «dar un golpe definitivo en el amor». Preferiblemente «con una buena mujer que sea guapa, alta, esbelta, buen cuerpo…».

Su cita era Vicky (60), una costurera jubilada orgullosa de haber sacado adelante a su familia. Una mujer luchadora que se encuentra en un buen momento vital, «feliz por todo lo que he hecho».

Agapito rápidamente cayó rendido a sus encantos. «¡Jolín, vaya hembra que me han traído!», comentó con entusiasmo en los totales. Se había fijado especialmente en su pechonalidad, en su estatura y en su parecido con Rocío Jurado. Los 128 kilómetros que los separaban no eran un problema, al estar retirado tiene todo el tiempo del mundo.

Vicky se huele el engaño

El hostelero jubilado intentó que Vicky se interesara por su vida hablándole de su profesión. Sin embargo, pinchó en hueso. «Soy una persona que, de política, ni me hables», dejó claro la soltera ante el equipo del programa. No le interesaba mucho la conversación de su acompañante, ni él tampoco. Lo consideraba demasiado mayor para ella.

Después de los preámbulos, Agapito fue al grano en cuanto Vicky se interesó por lo que buscaba en el programa. «Pues una persona así como tú. Simpática, agradable, guapa... Para salir a bailar, tomar una cerveza... No estar solo. Justo hace ahora cuatro años que me divorcié», reveló.

«Me he quedado un poco sorprendida en el sentido de su separación», barruntó la soltera frente a las cámaras. La intuición le decía que su cita le podía haber sido infiel a su mujer, cosa que él negó. «Es más ella hubo un momento que fue muy celosa de una persona que se creía que había algo y yo se lo juré y le perjuré por todo que fue mentira y no hubo nada», justificó. «Yo, para mí, que algo ha habido, porque no es normal», apuntó ella, incrédula.

Un momento de la cena Mediaset

El alicantino aseguró también que no ha encontrado a nadie en su zona. Pero no era cierto, como reveló entre bastidores. «Estoy con una inglesa a medias... Estamos a medias porque estamos enfadados. Ella me ha dicho que la relación está muy tirante. He venido un poco aquí para darle a ella en los morros porque lo que me ha hecho está muy mal, hemos estado tres años».

Vicky, que se imaginaba que algo ocultaba Agapito, se negó a darle una segunda cita. Hasta la decisión final, el soltero no se sinceraba con ella parcialmente sobre su situación, aunque suavizando la versión. «No te he contado que he estado en una relación con una chica inglesa para que no pensaras mal de mí ,porque era una relación de amistad. Pero esa relación hace ya un tiempo que terminó. Un día se quedó una amiga en mi casa y me pilló porque estaba hablando con la inglesa por teléfono cuando empezó a toser mi amiga».

«Me has engañado, porque yo te he preguntado si habías tenido una relación después del divorcio y tú me has dicho que no», sentenciaba Vicky.