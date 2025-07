Un soltero jubilado se escandaliza con el 'descaro' de su cita al hablar de sexo: «Eso una señora no lo puede decir»

Gaspar (72) visitó 'First Dates' por última vez en febrero del año pasado. El soltero, alicatador jubilado de Alicante, no pasó desapercibido, presumiendo de potencia sexual con ahínco. Este martes 22 de julio el hombre realizó su tercer intento de encontrar el amor en el restaurante de citas de Cuatro, ahora en Telecinco. Y de nuevo se convirtió en el absoluto protagonista de la noche desde el mismo momento en el que apareció por la puerta y Carlos Sobera le pidió el reporte sobre su vida sentimental.

«Te voy a decir una cosa, tengo cara de pillo… ¿A quién voy a engañar?», dio por respuesta. El presentador constató de que «se te ve y dices 'este viene a lo que viene'». «Pero no vas a eso, ¿no?», espetó. «Hay que ir a todas. He follado como un loco. He perdido la cuenta, ya quisiera Julio Iglesias haber tenido más que yo», presumía Gaspar.

¿Por qué entonces volvía otra vez a 'First Dates'?, quiso saber Sobera. El alicantino aseguró que por fin «quiero cortarme la coleta y buscar una chica decente». Y si bien admitía ser infiel por naturaleza, aclaró que «si estoy enamorado me quedo como un gato, siempre estoy lamiendo».

También de Alicante y sin pelos en la lengua; así era Paca (68), la mujer emparejada con Gaspar. La celadora jubilada llegaba pidiendo «alguien que me de un meneo y que me ponga las patas para arriba». Desde la barra, el soltero daba su aprobación en cuanto la vio entrar. «Es delgadita, está bien. La cosa va bien», auguraba.

Sin embargo, su acompañante experimentó otra cosa bastante diferente al conocerlo. «No me ha gustado, ni me ha llamado la atención. No me ha dado el pellizco que se suele decir», manifestó la comensal al equipo del formato.

Para colmo, Gaspar se tomaba demasiadas confianzas desde el primer momento llamándola 'Paquita', algo que no le sentó demasiado bien. «No me llames Paquita porque no me gusta», lo cortó con tono de cierto fastidio.

El jubilado empezó la velada con ganas de repartir amor y cambiar las relaciones fugaces por una seria. Pero Paca seriedad poca, ella se ríe hasta de su sombra y dejó constancia de ello. Como una excepción en su curriculum de casanova, Gaspar se encontró con una conquista inmune a su 'sex appeal'. «Es un poquito así arisca», dedujo el soltero cuando ella le preguntó con sorna si las anteriores pretendientas de 'First Dates' no lo habían elegido por mal rollo.

La metedura de pata de Gaspar al hablar de la anterior cita

El alicantino le relató a Paca lo sucedido en su anterior cita en el programa, donde conoció a Esther, una mujer de mucho carácter con la que no llegó a entenderse. Es más, sus caracteres chocaron porque eran incompatibles. Entre otras cosas, porque Gaspar buscaba a una mujer femenina y consideraba que una mujer que hacía 'puenting' no podía serlo. «Qué tiene que ver que la chica haga deporte. Yo me ha apuntado al gimnasio y cojo pesas de 20 kilos. Pues estamos bien…», se revolvió su cita. «No se le nota que va al gimnasio. Está blanducha, con mucha arruga… Un desastre», lanzaba Gaspar frente a las cámaras.

Los caminos de los dos comensales se alejaban todavía más cuando se adentraron en el tema del sexo. Paca comentó que necesitaba a alguien que le diera marcha en todos los sentidos. Ni corta ni perezosa, le explicaba a su acompañante que «me apetece conocer a un tío que me de mucha vida y si me tiene que poner las patas para arriba, todo el rato las patas para arriba». Por si no había dado suficientes detalles, desvelaba que hacía más de 20 años que no tenía relaciones. Gaspar fue incapaz de añadir una palabra de primeras. «Es una descarada, eso una señora no lo puede decir», espetaba con horror buscando la complicidad del espectador.

Gaspar y Paca durante la cena Mediaset

Después, allanó el terreno antes de la decisión final al mencionar que «me llama mucho el sexo pero no a cualquier precio, eso de tapar agujeros, no». Según afirmó, si no se enamora no le gusta hacer nada.

No obstante, la conversación sobre sexo no quedaba ahí. Gaspar alardeaba de fogosidad. Paca, al escucharlo, no se creyó ni una palabra. «Creo que folla mal», sentenció. Reiteraba así su intención de rechazar una segunda cita, por más que considerara no estar para hacerle ascos a nadie, «pero no me ha entrado por el ojo, y si no me ha entrado por el ojo no me entra por ningún sitio más».