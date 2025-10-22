Un soltero de 'First Dates' saca a la luz cuánto dinero paga el programa de Cuatro por ir a sus citas

'First Dates' se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión. Aunque algunos piensen que no, lo cierto es que en este espacio de Cuatro hay gente que realmente ha encontrado el amor.

Allí acuden participantes de todo ... tipo. Desde jóvenes inexpertos que jamás han tenido una relación hasta personas mayores que quieren volver a sentir mariposas en el estómago.

Tras los encuentros, son muchos los concursantes que han expresado su opinión al respecto. Algunos comentan que la experiencia en este espacio de Mediaset ha sido muy divertida y que, sin duda, repetirían. Otros, por el contrario, se han llevado una gran decepción. Y es que las citas no siempre salen todo lo bien que uno espera.

A medida que van pasando los años, se han ido conociendo más detalles del programa. Un soltero que tuvo un encuentro ha revelado en sus redes sociales cuánto dinero le han pagado por ir a 'First Dates'.

Adri Navarro (@adrinavarromusic) ha publicado un vídeo en su perfil TikTok respondiendo algunas de las preguntas más frecuentes sobre el formato de Mediaset. Una de las más repetidas tiene que ver sobre si pagan o no por asistir a las citas. El creador de contenido ha dicho que sí y ha explicado que el programa también se hace cargo de otros gastos.

Esto es lo que pagan por participar en 'First Dates'

Adri Navarro confirma que por ir a 'Fisrt Dates' le pagaron «60 euros» y, además, los medios de transporte para desplazarse. «Me pagaron el ave desde Málaga hasta Madrid, tanto la ida como la vuelta», asegura.

Además, comenta que, una vez en la capital, no tuvo que preocuparse por nada. «En la estación de Atocha me recogió un chófer y me llevó hasta el municipio de San Sebastián de los Reyes, que es donde se graba. Luego te vuelve a llevar cuando sale tu tren», indica.

El joven también ha contestado a la cuestión de si la cena la tiene que pagar el concursante. «Vale 20 euros, te pidas lo que te pidas. Con esos 60 euros que te dan, tienes que poner 20 euros. Después, cuando sales del restaurante, te devuelven ese dinero. Simplemente se utiliza para hacer que pagas», sostiene.

Asimismo, dice que hay «barra libre de bebida» y que para la comida tienes un primero, un segundo y el postre, que se prepara en un local que está al lado.