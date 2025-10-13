Suscríbete a
ABC Premium

Un soltero de 'First Dates' se queda impactado con la sorpresa de su cita: «Me ha puesto cachondo»

Alejandro era todo lo que Ginnet le pedía al universo en un hombre, el problema es que no lo pudo corresponder en la fuerte atracción que él sintió por ella

Dos solteros protagonizan un tórrido momento en el reservado de 'First Dates': «Me ha embrujado»

Imagen de 'First Dates'
Imagen de 'First Dates' Cuatro

María Robert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ginnet (22), técnica en emergencias sanitarias, cantante de reguetón y compositora, llegó a 'First Dates' desde Palma de Mallorca buscando un poco de suerte en el amor, harta de escoger mal sus relaciones. «He venido a ver si alguien elige por mí y ... acierta, porque siempre escojo el mismo patrón», admitió durante su presentación. Deseaba conocer a una persona con ambiciones y que practicara deporte.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app