Un soltero de 'First Dates' se queda impactado con la sorpresa de su cita: «Me ha puesto cachondo»

Ginnet (22), técnica en emergencias sanitarias, cantante de reguetón y compositora, llegó a 'First Dates' desde Palma de Mallorca buscando un poco de suerte en el amor, harta de escoger mal sus relaciones. «He venido a ver si alguien elige por mí y ... acierta, porque siempre escojo el mismo patrón», admitió durante su presentación. Deseaba conocer a una persona con ambiciones y que practicara deporte.

Su cita fue Alejandro (26) un vigilante de seguridad e 'influencer' malagueño que se quedó alucinado al conocerla de lo mucho que le gustó a primera vista. «Delgadita, buen culo, el pelo cuidado…», repasó ante el equipo del programa de Cuatro. No sabía que Ginnet también había emitido su propio veredicto del primer encuentro, y él físicamente no encajaba con su prototipo.

Noticia Relacionada Un soltero de 'First Dates' indigna a la audiencia por rajar sin piedad sobre su cita María Robert Mar se hizo ilusiones nada más conocer a Carlos sin saber que él se pasó toda la velada criticándola en privado

Un brindis dio el pistoletazo de salida a una velada en la que Alejandro fue quedando cada vez más prendado de Ginnet, cuya personalidad lo conquistó casi tanto como su cuerpazo. Al compartir con ella sus aspiraciones vitales, lo sorprendió gratamente de que a su edad tuviera la cabeza tan bien amueblada. La mallorquina, en cambio, comprobó que el destino es caprichoso cuando se trata de asuntos del corazón.

Alejandro se hace falsas ilusiones con Ginnet

«Me cuesta mucho encontrar a un chico así, siempre se lo pido al universo. Y cuando me lo trae, no me gusta. Soy para echarme de comer aparte», admitió en los totales.

Tras comentar sus respectivas experiencias en relaciones pasadas, Alejandro fue directo al 'meollo'. «¿Eres más pasional a la hora de hacerlo? Es decir, ¿te gusta duro y fuerte o eres más tranquila?», le preguntó a su cita, que, a diferencia de él, no quiso entrar en detalles. «Cuando me ha hecho según qué preguntas me he quedado un poco así… En el tema sexual soy más reservada. Me ha parecido un poco atrevido», apuntó Ginnet en la entrevista.

Carlos Sobera con Ginnet y Alejandro Cuatro

Como broche de oro a la velada, la soltera se atrevía a marcarse una sensual actuación en pleno restaurante observada por un pasmado Alejandro, que acabó acalorado y nervioso a partes iguales. «Me ha sacado los colores, me ha puesto cachondo», confesaba en privado frente a las cámaras. Después del 'show', el malagueño estaba completamente seguro de que la atracción era recíproca. «Las miraditas que me ha echado y el perreo, eso no lo haces con alguien que no te gusta», alegó.

Por esa razón, se lanzó aceptar una segunda cita llegado el momento de la decisión final reconociendo que «es muy difícil ponerme nervioso y has superado mis límites con creces». Pero Alejandro había malinterpretado las señales de Ginnet. Con la excusa de que le había parecido un chico encantador, pero no quería hacerle perder el tiempo, la soltera le daba calabazas.