Suscríbete a
ABC Premium

Un soltero de First Dates, incapaz de ubicar en un mapa dónde está Murcia: «¿En Mallorca?»

Ha llamado «minion muy prensado» a su cita. Al comentarle este que vivía por tierras murcianas, ha dicho que iba a «quedar de inculto» pero… «no se situar Murcia en el mapa».

Una peluquera advierte del riesgo de utilizar tintes 'low cost': «Los baratos, esos que cuestan tres o cuatro euros, te pueden dejar calva»

'First Dates'
'First Dates' cuatro

Maria Sánchez Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

De un lado Jorge, de 22 años, que vive en Madrid pero es natural de Murcia. De otro, Raúl, con 20 años, de Barcelona. Una cita a ciegas en toda regla en al que al menos han coincidido en algo, que no se han ... gustado ni ha habido química. Eso no quita que el cara a cara entre estos dos solteros haya dejado momentos para el recuerdo en 'First Dates' (Cuatro), con uno de ellos volviendo a dejar en evidencia el conocimiento de geografía que tienen algunas personas, algo que les llevaría a buen seguro a suspender la nueva Selectividad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app