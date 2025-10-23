Un soltero de First Dates, incapaz de ubicar en un mapa dónde está Murcia: «¿En Mallorca?»

De un lado Jorge, de 22 años, que vive en Madrid pero es natural de Murcia. De otro, Raúl, con 20 años, de Barcelona. Una cita a ciegas en toda regla en al que al menos han coincidido en algo, que no se han ... gustado ni ha habido química. Eso no quita que el cara a cara entre estos dos solteros haya dejado momentos para el recuerdo en 'First Dates' (Cuatro), con uno de ellos volviendo a dejar en evidencia el conocimiento de geografía que tienen algunas personas, algo que les llevaría a buen seguro a suspender la nueva Selectividad.

Todo ha comenzado bien. Se han ido contando a qué se dedica cada uno de ellos y han empezado a hacer alusión el uno al otro a la parte física. Jorge, el murciano, se ha mostrado orgulloso por su forma física porque «voy al gym, llevo siete meses ahora y estoy ganando volumen». A esto es que Raúl le ha respondido que «al ser bajito se nota más». Jorge, que ejerce como social media manager, lo ha tomado como un halago, pero después, entre bambalinas, su cita ha hecho un comentario que seguro no le gustaría escuchar: «Es como un minion muy prensado, no me gusta».

Al community manager tampoco le ha gustado el barcelonés, que trabaja como auxiliar de enfermería, pero se ha que dado solo en decir que no era su tipo. Sea como fuere, la cena ha ido transcurriendo con normalidad hasta que comenzaron a hablar de ocio, salidas nocturnas y alcohol. Jorge se ha mostrado muy reacio y ha apuntado que en Madrid hace «mucho frío y es que no apetece», afirmando que en su tierra natal, en Murcia, donde suele hacer calor, sí es más normal eso. Es aquí que Raúl lo ha dicho alto y claro: «Voy a quedar de inculto pero no lo ubico en el mapa».

Al escuchar este comentario, Jorge ha tratado de explicarle dónde se sitúa su ciudad pero no ha habido manera. Tanto es así que Raúl ha llegado a decir que está «en Mallorca», lo que ha dejado muy sorprendido al soltero que tenía enfrente. Entre tanto, con las idas y venidas, ha llegado la hora de la decisión final, el veredicto, aunque ya habían manifestado en el 'confesionario' de 'First Dates' que no había químico entre ellos. Cada uno se ha ido por su lado esperando encontrarse fuera de allí en alguna ocasión.