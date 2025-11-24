Un soltero de 'First Dates' se escabulle al baño y ya no vuelve con su cita: «Me ha dejado muerto»

Manuel (61) es vidente, y cuando conoció a Fran (60) en 'First Dates' tuvo un mal presentimiento respecto a su cita. Solo necesitó intercambiar dos palabras con él para intuir que no le había gustado. Dotes adivinatorias o no, lo cierto es ... que en parte no se equivocó. Tanto es así que se llevó un plantón en mitad de la cena, aunque no vio venir el auténtico motivo.

Fran nació en Cuenca, pero trabaja como animador turístico en Benidorm. Suele ligar con gente de los 20 a los 60, lo único que le importa es «si la persona está bien», no la edad. Precisamente acudió al restaurante de citas de Cuatro este lunes 24 de noviembre en busca de «alguien que me siga el ritmo».

Noticia Relacionada Un soltero de 'First Dates' critica sin piedad el físico de su cita: «Sería una Barbie 'chochona'» María Robert A José Luis no le gustó Mari Luz y aprovechó para dejarlo claro cada vez que ella no lo oía

El equipo lo intentó emparejar con Manuel, camarero jubilado y tarotista castellonense cuya aspiración era encontrar una persona con capacidad de entender que él es diferente a otras hombres. «Yo tengo un don al que algunos le tienen miedo, no son capaces de comprenderlo porque en la sociedad hay mucho mentiroso», alegó en su presentación.

La buena planta de Manuel le entró por los ojos, pero la atracción no fue mutua. Por más que intentó disimular la desilusión que sintió al ver a su cita, al animador turístico no le entró por los ojos Fran físicamente. «No es mi tipo», sentenció. Lo comentó en los totales, pero algo se olió el tarotista porque también le refirió al equipo del programa que «he tenido la videncia de que no le he gustado para follar». Y es que debido a su don, le dio la sensación de que le sonaba de algo. «Ya lo había visto antes, en el pasado ha estado enfrente mía, como un dejavú», aseguró el castellonense.

Fran no vuelve del baño

La cena arrancó animadamente sin hacer presagiar su desenlace. Para romper el hielo hablaron sobre la Ruta del Bakalao, donde probablemente hubieran coincidido en los años 80. Una cosa llevó a la otra, y Manuel mencionaba sus poderes extrasensoriales. Sin embargo, Fran cree más «en el destino que en el tarot».

Además, los solteros comprobaron que entendían de manera muy diferentes el significado de ser una persona activa. Para el animador va asociado a la vida social, a bailar, al deporte, a viajar y a salir; su cita, en cambio, se define así porque le gusta jugar a la petanca, caminar mucho y cuidar la huerta.

La sorpresa de Fran a Manuel Cuatro

Momentos antes de abandonar el comedor de 'First Dates', Fran se quedaba alucinado al conocer otro dato biográfico de su acompañante, que resultó toda una caja de sorpresas. El tarotista reveló que de un 'aquí te pillo, aquí te mato' con una chica hace más de 30 años nació su hija. «Aunque solo me he enamorado una vez de mi primera pareja», aclaró.

Tras eso, el soltero de Benidorm anunciaba que se excusaba para ir al baño. Al transcurrir los minutos y ver que no volvía, el vidente se empezó a oler que se había marchado. «He presentido algo, digo 'este se ha ido'. Pero por el tiempo, no porque haya desconfiando de él. Ya no vuelve», comentaba resignado ante el equipo justo antes de que una de las camareras le informara del devenir de los acontecimientos.

La sorpresa, sin embargo, se la llevó él cuando pasó a la intimidad del reservado y su cita aparecía dedicándole un sensual 'striptease' en privado. «Me ha sorprendido no, me ha dejado muerto. Me he puesto cachondo. Eso ha sido un 100», comentaba en los totales. No le dio un morreo al terminar porque temió que se le descolgara la prótesis dental, pero aceptó de buena gana una segunda cita.