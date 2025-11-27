Suscríbete a
ABC Premium

Un soltero de 'First Dates' deslumbra a Carlos Sobera con un truco de magia «matemático»: «¡Brillante!»

«Gato, taxista y de Madrid, una especie a punto de extinguirse». Así se ha presentado José María antes de dejar coquiabierto a Sobera y a Matías con un mini espectáculo de magia.

RTVE mantiene su posición de no participar en Eurovisión si va Israel

'First Dates'
'First Dates' cuatro

Maria Sánchez Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Desparpajo y gracia le sobran al soltero que ha dejado en shock a Carlos Sobera y a Matías Roura con «un truco de magia matemático». Según ha explicado este «gato, taxista y de Madrid, una especie a punto de extinguirse», lo miró por internet ... y ha sido todo un éxito. Ha pedido al presentador de 'First Dates' (Cuatro) que dijeran cinco cifras de cuatro o cinco números cada una al azar, mientras él anotaba sin saber nada otra cifra en un papel que ha guardado una de las camareras. La sorpresa ha sido cuando Sobera ha sumado esas cifras que había escrito y daban el mismo número que tenía Jose María, el soltero en cuestión, en la nota que se había escondido. «¡Brillante!», han dicho todos, mientras lo aplaudían.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app