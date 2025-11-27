Un soltero de 'First Dates' deslumbra a Carlos Sobera con un truco de magia «matemático»: «¡Brillante!»

Desparpajo y gracia le sobran al soltero que ha dejado en shock a Carlos Sobera y a Matías Roura con «un truco de magia matemático». Según ha explicado este «gato, taxista y de Madrid, una especie a punto de extinguirse», lo miró por internet ... y ha sido todo un éxito. Ha pedido al presentador de 'First Dates' (Cuatro) que dijeran cinco cifras de cuatro o cinco números cada una al azar, mientras él anotaba sin saber nada otra cifra en un papel que ha guardado una de las camareras. La sorpresa ha sido cuando Sobera ha sumado esas cifras que había escrito y daban el mismo número que tenía Jose María, el soltero en cuestión, en la nota que se había escondido. «¡Brillante!», han dicho todos, mientras lo aplaudían.

Un preludio glorioso para lo que estaba por venir. María Eugenia, de 69 años, la misma edad que él, es boliviana y tiene ganas de encontrar una relación formal. La primera impresión de ella ha sido positiva y se ha quedado eclipsada al conocer a José María: «Lo vi y me gustó. Su físico y su sonrisa me atrajo». El problema es que esto no ha sido recíproco y él ha afirmado que no le atraía: «Es mayor y no muy agraciada físicamente. No me atrae. No me gusta nada».

Pese a esto, el encuentro ha seguido su curso y han empezado a conversar en la mesa. María Eugenia le ha contado que lleva ya 23 años en España y que ha tenido dos historias de amor importante, la primera con el padre de sus tres hijos y su última pareja, con la que estuvo 22 años y que falleció por Covid. Él también le ha compartido parte de su pasado amoroso y han coincidido en la pasión a la hora de tener intimidad. «Para mi lo más lindo del mundo es la pasión entre una pareja. Es lo que no hay que perder y tener siempre ese rinconcito de pasión», refería la soltera ante la atenta mirada del taxista, que no estaba del todo conforme con la situación.

¿Segunda cita a la vista?

José María ha estado reticente todo el encuentro y así lo ha demostrado en la sala privada con los redactores del programa: «Me mira con buenos ojos porque creo que busca a alguien que la acoja y le diga cosas bonitas, pero en este caso lo siento, no seré yo». Ha ido más allá, llegando a afirmar que «es como Betty la fea, pero no se convertirá en cisne».

Llegando ya la hora de la decisión final, las cartas parecían estar sobre la mesa y las cosas claras, al menos por parte de él, que ha sido contundente. José María ha confesado que le gusta «otro tipo de mujer». «No me gustaría tener una segunda cita. Lo he pasado bien y eres una persona my educada y agradable pero no eres la mujer que esperaba», ha añadido.

María Eugenia se ha mostrado tranquila y lo ha aceptado de buen humor. Le ha dado sus mejores deseos para que encuentre eso que busca. Ella se había ilusionado por su «sonrisa deslumbrante» y al considerarlo «un hombre bueno en todos los aspectos» pero no ha podido ser.