Un soltero de 'First Dates' deja en shock a su cita al confesarle que es «medio robot»: «Tengo electrodos en el cerebro»

Miguel, un santanderino de 63 años, ha dejado muy sorprendida a Olga al explicarle que estaba recién operado y que tiene «una batería». «Ah, eres biónico», le ha contestado ella.

Maria Sánchez Palomo

Como ya adelantaba Carlos Sobera, este cara a cara tenía muchos visos de salir bien, teniendo en cuenta las sonrisas, las miradas y la actitud de los dos solteros de la cita en cuestión. Miguel, de Santander, con 63 años, y Olga, de Gijón, ... 60 años, se han sentado a la mesa del restaurante más famoso de España, 'First Dates' (Cuatro) y han compartido uno de los encuentros más entrañables que se recordarán entre los espectadores del programa.

