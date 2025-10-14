Suscríbete a
Un soltero falangista cabrea a su cita por hablar del feminismo en unos controvertidos términos: «Machista no, lo siguiente»

Los celestinos del programa juntaron a José María, un hombre de extrema derecha, con Juani, una mujer muy de izquierdas. Como era de esperar, no salió bien

Juani en 'First Dates'
Juani en 'First Dates' Cuatro

María Robert

Dos meses después de haberse divorciado por segunda vez, José María (57) acudió a 'First Dates' dispuesto a darle una nueva oportunidad al amor. El soltero valenciano se presentó ante Carlos Sobera como un hombre que «vive del aire», en concreto, de ... su negocio de aires acondicionados. Aunque la mitad del año la pasa navegando por el mundo a bordo de su yate. Además, en su presentación dejó constancia de que no entiende las relaciones que no sean entre un hombre y una mujer. También habló de otra de sus aficiones, el sexo. Cree que le viene de su abuelo, «era casi hasta enfermizo el nivel que tenía, quizá es la herencia», apuntó en los totales.

