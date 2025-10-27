Suscríbete a
Un soltero deja sin palabras a su cita al proclamarse 'independentista y catalanófobo': «¿Qué estoy haciendo aquí?»

Manuela necesitó armarse de mucha paciencia para cenar con Lluís, un artista vanguardista con una mente peculiar y muchas ganas de hablar

Una soltera, bisnieta de una marquesa, deja claras las 'líneas rojas' que no traspasa en el sexo: «El coito por su sitio»

Lluís y Manuela en 'First Dates'
Lluís y Manuela en 'First Dates' Cuatro

María Robert

Una nueva incorporación se sumó a la plantilla de 'First Dates' la velada del lunes 27 de octubre. La modelo Lidia Santos debutó como camarera en el restaurante de citas de Cuatro en sustitución de Laura Boado. El presentador ... y maître, Carlos Sobera, y el resto del equipo, formado por el barman, Matías Roure, y las camareras Cristina y Marisa Zapata, dieron la bienvenida a la nueva integrante.

