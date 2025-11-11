Suscríbete a
Lista oficial de premios del Sorteo extraordinario del 11/11 de la ONCE

Un soltero de 81 años sufre un percance mientras cenaba y obliga a 'First Dates' a suspender la cita: «El susto más grande de mi vida»

Después de atragantarse con un trozo de carne, Jesús no pudo continuar la velada con Angelines

Una soltera de 'First Dates' reacciona de forma sorprendente al ver el físico de su cita: «Nunca he estado con alguien así»

Jesús tuvo que interrumpir su cita de 'First Dates'
María Robert

Un mal trago de Jesús (81) mientras cenaba en 'First Dates' puso en alerta al equipo del programa. El soltero de Laguna de Duero (Valladolid) se atraganta con un trozo de carne que estaba «como un zapato». Todo quedó en un susto, pero ... a Angelines (81), su cita, se le metió el miedo en el cuerpo y se puso «muy muy nerviosa». De hecho, lo ocurrido obligó al 'dating show' a finalizar la velada en el acto sin que los comensales terminaran la comida.

