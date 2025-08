Una soltera se rebela y rechaza categóricamente participar en los juegos de 'First Dates': «¡Déjalo!»

Una noche más el restaurante de 'First Dates' abrió sus puertas en Telecinco con el objetivo de repartir amor entre solteros y solteras dispuestos a encontrar a su media naranja. Algunos buscaban una segunda o tercera oportunidad. Otros, como Joaquín (38), deseaban experimentar por fin qué se siente en una relación. Este chófer de autobús de Barcelona contó en su presentación que pasa algo desapercibido por ser tímido. «No me gusta destacar», aseguró.

Tras encadenar varios desencantos, se ha ido cerrando un poco. «En la última década, el amor me ha ido mal o muy mal. Cuando he querido conocer a una persona, al final acabas por ver que esa persona no es afín», agregó el soltero, que se calificó como una persona optimista, positiva y romántica.

Al equipo del programa solicitó que su cita cumpliera con un único requisito: que fuese «auténtica y fiel a sí misma». Por la puerta del restaurante capitaneado por Carlos Sobera aparecía Dora (36), una monitora de comedor escolar mallorquina con un curriculum amoroso similar al de Joaquín. Y es que nunca había tenido pareja, «no he sido correspondida y me suelen decir que soy un poco tiquismiquis a la hora de elegir a la persona», explicó en los totales.

Tan mala suerte ha tenido que la llegaron a echar de una aplicación para ligar «¿Por qué? Pues no lo sé. Si lo supiera te lo diría, pero fue de la noche a la mañana. Yo creo que me bloquearon o algo», confesó sobre su mala experiencia en la herramienta de citas.

El soltero se llevó una grata sorpresa al conocer a su acompañante. «Me parece guapa y atractiva. Su sonrisa, su mirada, su aspecto…». Todo lo opuesto a ella desafortunadamente. De hecho, el prototipo de hombre que buscaba Dora no se ajustaba en nada al físico de Joaquín. Quería a alguien «más bien alto, un poquito musculoso en plan armario empotrado».

Polos opuestos que no se atraen

Cualquier perspectiva de que la cosa mejorara cuando se conocieran más allá de lo externo se esfumó apenas charlaron sobre sus gustos y aficiones. Joaquín se declaró amante de la fotografía y el teatro musical; Dora, de ir al gimnasio. «Voy casi todos los días. Bueno, ahora lo tengo un poco abandonado», le comentó. «¿Por falta de tiempo?», se interesó su pretendiente. «Por vaguería, la verdad», admitió la soltera.

Más tarde la cámara los pilló compartiendo experiencias sobre relaciones. O más bien, la falta de ella. «Nunca he tenido pareja. No he sido correspondida. He tenido pocas relaciones sexuales, que son importantes, pero si no surgen pues tampoco pasa nada», profundizaba ella frente al equipo del programa. Joaquín barruntó también ante las cámaras que «ahí hay algo que nunca le ha funcionado». Dora también hacía sus propias cavilaciones sobre su cita en ese aspecto, concluyendo que «yo a Joaquín le veo sexualmente tímido y retraído».

El final de la cita Mediaset

Por si les faltaba un empujoncito para lanzarse, 'First Dates' los invitó a que cerraran la velada en la intimidad del reservado, donde los esperaba uno de los juegos del restaurante. Pero la mallorquina advirtió que no iba a ir a más con su acompañante. «Creo que Joaquín tiene ganas de besarme, pero yo no le voy a besar porque no me ha gustado. No pido un Brad Pitt, pero me gustan así morenitos, un poquito cuadratetes, que sean un poco deportistas», aseveraba.

Tal es así que ni siquiera dejó que su cita abriera el papelito para comprobar qué les proponía hacer el programa. «¡No abras ninguno, déjalo!», le pidió.

Sin embargo, Joaquín achacó la actitud de Dora a su timidez sin darse cuenta de que no quería nada con él. Así, en la decisión final dio el visto bueno a una segunda cita, sin esperarse que ella la declinara de forma tajante. «Lo siento, pero no. No me has atraído físicamente. Me lo he pasado bien. Ha sido muy educado, pero no ha habido ese feeling que yo he buscado. Que te vaya bien y encuentres a alguien que te quiera».