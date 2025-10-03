Una soltera se queda horrorizada por cómo se presenta su cita a 'First Dates': «Cierra la boca»

Anyely (21), es una cantante cubana afincada en Barcelona a la que le gusta sentirse «sensual, diva y estar súper sexy» y considerarse una «mujer de alto valor». Asegura que los hombres no son capaces de mirarla a los ojos sin sentirse intimidados y que la suelen ver como un trofeo. Por esa razón, acudió a 'First Dates' en busca de «un compañero de vida», una persona que la acepte cómo es y quiera formar algo.

Tenía las ideas muy claras. Solicitó al equipo capitaneado por Carlos Sobera un chico que transmitiera masculinidad, «que lo mire y vean a un hombre seguro de sí mismo, porque me ha pasado que he entrado en un restaurante, yo tan segura y él como apagado, y me he sentido incómoda».

Su cita, Álex (24), es un agente de marketing de modelos también residente en Barcelona. Anyely lo sometió a un exhaustivo escrutinio desde la barra nada más entró en el restaurante. «Cuando le vi entrar pensé que me gustan los hombres que se visten básicos, de gris, porque se ven hot, sobre todo cuando su cuerpo es musculado», concedió la soltera.

Pero no había visto el atuendo entero y cuando vio el calzado, quedó espantada «¡¿Chanclas?! Es como... Primera cita, chanclas... ¿Por qué?», espetaba. No fue el único detalles de Álex que no la convenció de primeras. «Su sonrisa fue un poco... cierra la boca», comentaba con el equipo del programa.

La soltera cambia de opinión sobre su cita

Pese al comienzo poco halagüeño para que surgiera algo entre ellos, la cantante descubrió que tenían cosas en común tras darle la oportunidad de conocerse mutuamente. Pudieron disfrutar de una velada agradable en el restaurante de citas de Cuatro, aderezada con la actuación estelar de Anyely.

El momento de la decisión final Cuatro

De hecho, los coincidieron en que se les había hecho corto el rato que duró la cita. Álex invitó a su acompañante a la cena bajo el pretexto de que le devolviera el gesto otro día tomando un café. Un claro 'spoiler' de la decisión final que tomaría minutos después. «Yo personalmente sí que tendría una segunda cita contigo, hay cosas que han sido muy similares. Otras no tanto, pero pienso que hemos tenido muy poco tiempo para conocernos y que estaría bien tener una segunda cita», apuntaba el soltero.

Por su parte, Anyely a esas alturas de la noche ya había cambiado de opinión totalmente sobre su pretendiente. «Es una persona carismática, caballero. Tiene una personalidad chévere», reconocía en los totales. Así pues, contra todo pronóstico, también dio el 'sí' a un segundo encuentro con Álex. «Tenemos muchas cosas en común y una cita no es suficiente para realmente saber. Si hubo una chispa de interés, ¿por qué no seguir conociéndonos?»