Una soltera se queda horrorizada con lo que descubre de su cita de 'First Dates': «Me ha tirado para atrás»

En cuestiones del corazón, las causalidades ejercen de fuerza motriz capaces de unir o de separar. En el caso de la cita que mantuvieronPilar (67) y Marcelo (72) este martes 24 de octubre en 'First Dates' fue lo segundo.

Desde Gerona llegó al restaurante de citas de Cuatro Pilar, una jerezana coqueta, moderna y que se siente bien consigo misma. También se pone minifaldas y practica top less, consciente de que enseñar el cuerpo no es malo. Terminó su relación anterior porque se acabó la magia y quería sentirse joven. Dicho y hecho; fue divorciarse y empezar a bailar, por eso busca ahora alguien con el mismo espíritu juvenil para disfrutar con ella y disfrutar de esa persona.

Jubilado, catalán también y practicante de la filosofía del 'carpe diem', Marcelo parecía un buen candidato. El problema es que la principal interesada no creyó lo mismo.

A Pilar no le gusta nada de Marcelo

De todo, Pilar primero se fijó en el atuendo de Marcelo. Y es que la ropa la echó para atrás nada más verlo, como confesó en un total a cámara. «No sabe vestir… Con el pantalón bajo, los colores que llevaba, un tejado que parecía viejo. Y esos tres pelos…¡quítate el pelo del todo!».

Marcelo y Pilar, un proyecto de pareja muy mal avenida en 'First Dates' Cuatro

La cita no empezó del todo bien, pero además fue de mal en peor. Pilar ya tenía claro hacía donde iba (o más bien no iba) su cita. Marcelo no le gustaba y no sentía nada. Él, en cambio, siguió intentando llegar a algún lugar. Y en lugar de conseguirlo, arruinó todavía más las posibilidades de conectar con su cita.

Hablando y hablando se dieron cuenta de que Marcelo había nacido el mismo día que el ex de Pilar, una coincidencia que a ella le dio muy mala espina. «Madre mía, por favor. Muy fuerte… Lo siento, pero me ha tirado para atrás». Era la última señal que necesitaba para no querer darle una segunda oportunidad.