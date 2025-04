Una soltera pierde totalmente la paciencia y explota sin miramientos contra su cita: «Me ha tocado el payaso del circo»

Nunca se sabe en 'First Dates' si una cita que empieza mal acaba remontando, o viceversa. Después de más de 2.000 entregas si algo ha quedado claro es que en el 'dating show' de Cuatro cualquier cosa puede suceder. Ahora bien, por regla general lo que mal empieza, peor acaba. Y a Mariani (58) su pretendiente le repelió incluso antes de conocerlo.

El hombre en cuestión se llamaba Paco Pepe (51), procedía de la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera y dejaba alucinado a Carlos Sobera con su profesión: inventor. Un corazón mecánico, un gusanillo que limpia los pulmones y filtros para el intestino y el riñón son algunas de sus creaciones.

Consciente de sus peculiaridades, el soltero respondía a las posibles críticas que le fuesen a llegar. «A la gente que me dice que soy un loco, les digo que de Einstein, Newton, Marconi, Tesla o de Arquímedes también lo decían. Quiero inventar para salvar vidas y ganar dinero. Es muy difícil encontrar una mente abstracta como la mía. El genio no nace, el genio se hace. Quiero conocer ese momento en el que haya alguien que quiera apreciar y notar las realidades de las soluciones que van conmigo. Se lo que es perder la vida y se lo que hace falta», reflexionó.

Paco Pepe conocía poco después a Mariani, una almeriense con mucha autoestima. «Me veo de puta madre, con enfermedades, un ictus y un montón de cosas que tengo. Que el Señor me deje como estoy, me veo estupenda de la muerte», comentaba al presentare.

Noticia Relacionada Adelantan la 'bomba' que Montoya tiene preparada para esta noche y que dinamitaría su relación con Anita Mari Carmen Parra «No le va a hacer gracia», aseguró Kike Calleja, colaborador de 'Vamos a ver', que dio todos los datos del proyecto del sevillano

Antes de conocer a Paco Pepe, Mariani presenciaba uno de los inventos. Se trataba de un soporte para folios, a su juicio, lo más absurdo que había visto en su vida. El primer encuentro no encarriló la cita. Físicamente, a la almeriense el soltero no le entró por los ojos precisamente. «No me gustan los señores bajitos, me gustan los más altos que yo. Físicamente, no me ha atraído», declaró al equipo de 'First Dates'.

Ya en la mesa, la conversación arrancaba por los inventos de Paco Pepe. Este narraba de dónde venía su afán por ganarse la vida de esa manera tan poco común. «Se lo que es perder la vida. Hace 28 años tuve un accidente. Pasaron los años y me di cuenta que debía ayudar a otros a no perderla. Yo he inventado un corazón mecánico, un gusanito que te limpia los pulmones, un filtro para el riñón…», le explicaba.

La metedura de pata de Paco Pepe que cabrea a Mariani

Mariani, lejos de entenderlo, cargaba contra él con más dureza al verlo beber vino en una especie de cuerno. «El invento es una mierda, así de claro. Como todo él. ¡Qué pinta un cuerno en 'First Dates'!», comentaba con espanto. Ajeno a las opiniones de ella, Paco Pepe continuaba sincerándose y llegaba a admitir que no estaba teniendo demasiado éxito con sus inventos. «Cuando no conoces a una persona y te empieza a contar sus cosas, no sabes si es un científico que ha descubierto la Luna. Pero cuando profundizas y escuchas las estupideces que dice, piensas 'me ha tocado el payaso del circo'», dictaminaba la soltera.

Pero la gota que colmó el vaso fue un comentario del hombre que la hizo estallar. Y es que se le ocurrió mencionar que buscaba una mujer para una amistad «y que tenga unos ojazos verdes», a sabiendas que los de su cita eran marrones. «Estás metiendo la pata hasta el fondo. No sé si te agradan mis ojos marrones, pero por lo menos no te acuerdes de la otra porque es un insulto. Estás delante de una pedazo de mujer y me hablas de los ojos de otra», aseveraba.

Y ahí no quedaba el tema. Acto seguido, Paco Pepe relataba a Mariani sus experiencias sexuales con su ex. «Yo llevo muchos años sola porque quiero, pero este tío no se va a comer un rosco si llega a una cita y te está hablando de los ojos verdes de la otra. Yo no tengo que hablar de mis noches locas, porque no procede. Teniéndome a mí, un pibonazo en frente, vete a la mierda. A medida que ha ido transcurriendo la cena, la ha ido cagando más y más. En un momento ya no sabía qué hacer con este hombre ¿Me está pasando esto a mí? Me ha reventado la paciencia este tío», terminaba explotando.

Quedaba el momento de la decisión final, donde la tensión se cortaba con un cuchillo. La primera en dar el no fue la soltera. «Sigue buscando, ojalá encuentres esa mujer que te acompañe en tus deseos. Esa no seré yo, ni lo seré nunca. Estoy sola y muy agustito sin hombres. No digo que me los mejoren, sino iguálamelos, pero es que no me llegan», lamentaba sin cortarse delante de su cita.

«Lógico que no quieras encontrar porque estás dejando pasar la oportunidad de conocer a Paco», objetaba este, provocando las risas de Mariani. Esta daba carpetazo a la cita, no sin antes decir la última palabra. «Hijo mío, ahí te quedas, sigue inventando cosas. Yo me voy a ver si bailo por ahí y encuentro a otro que me de vida y pasión. Lo que tú no».