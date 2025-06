Una soltera 'huye' de su cita al conocer su verdadera ideología: «No quiero un catalán independentista»

Hola y adiós. Esto fue lo que vino a decir anoche una soltera en el restaurante de 'First Dates' (Cuatro), cuando en medio de la velada conocía la ideología política de la que era su cita. Y es que, fue escuchar de qué pie cojeaba el hombre y decir 'hasta aquí' por parte de la mujer que veía que con visiones tan diferentes no llegarían a ningún lado juntos.

Isabel, una viuda de Gerona, llegaba a 'First Dates', llegaba al programa dispuesta a darse una nueva oportunidad en el amor. «Estuve 43 años casada y muy enamorada de él, y se me fue en diez días», relataba la mujer ante las cámaras del programa de Cuatro que añadía que en estos «seis años» había tenido «cositas», pero que no le habían durado más «de dos meses». No obstante, la soltera señalaba a Laura Boado que no buscaba una relación de convivencia y que le gustaban los hombres que se cuidaban. «No puedes llegar a los 60 y dejarte», manifestaba Isabel, antes de que llegara Pere, su pareja de la noche, cuya primera impresión no cuajó por estar demasiado gordo. «Es más joven que yo, pero parece mi padre, no me pega, no me pega», comentaba la mujer, mientras que el hombre manifestaba que ella era «muy delgadita».

A pesar de no haber una buena química en la presentación, los dos solteros pasaron al salón del restaurante de 'First Dates' en donde charlaron animadamente de diversos asuntos con las cámaras del espacio como testigos.

Precisamente, el tema político, a pesar de que en un inicio Pere se mostraba reticente, fue el que dinamitó la cita en el programa de Cuatro. «Soy catalán, catalán. Yo soy independentista. Lo importante son las personas, pero sí, soy independentista, del Barça y feliz», confesaba el soltero. «Los catalanes no me gustan mucho y menos independentistas. No quiero un catalán independentista y radical porque solo hablan de lo mismo», replicaba Isabel que al conocer la ideología de su cita decía 'hasta aquí' al encuentro que, evidentemente, terminaba con cada uno por su lado en la 'Decisión final'.