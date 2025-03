Una soltera, horrorizada al enterarse de un detalle crucial de la vida de su cita: «Me ha escandalizado por completo»

Los nervios en 'First Dates' a menudo juegan malas pasadas a los solteros que buscan el amor en su restaurante. Si no, que se lo digan a Juan José (44), un cordobés que al conocer a Sonia (45) se olvidó de que tenía dos hijas en lugar de una y acabó afirmando que la cerveza está buena cuando previamente había dicho que no le gustaba su sabor. Y claro, siendo su cita una mujer con las cosas claras que sabe lo que quiere y lo que no, acabó dándose cuenta rápido de que no tenían nada en común.

Tras un divorcio y dos hijas, Sonia busca una relación monógama tradicional con un hombre atento, cariñoso y empático. Que es casualmente como Juan José se ve a sí mismo. Además, al soltero le gustó todo de Sonia. Pero para su mala suerte, ella no opinó lo mismo de él. Más que nada porque Sonia considera fundamental compartir inquietudes con su media naranja, véase por ejemplo salir de cañas.

Sin saberlo, Juan José sumó puntos negativos antes de arrancar siquiera la cita pidiéndose un refresco y comentando de manera anecdótica que no le gusta la cerveza, una de las cosas preferidas de Sonia. «Es un problema, porque a mí me encanta tomarme mi cervecita el viernes cuando salgo de trabajar o cuando voy de eventos con mis compañeros. Pero me tiene que acompañar… Si le gusta la Coca-Cola, y a mí la Coca-Cola me gusta con ron Barceló», reveló la soltera.

Él quiso arreglarlo comentando sin mucho sentido que «la cerveza la probé hace tiempo y está buena, lo único que el sabor no me gustó». Sonia se tomó a risa la incongruencia que su cita acababa de soltar, consciente de que podía ser fruto de los nervios.

El lapsus monumental de Juan José

Por eso, aun pensando que no tenían nada que hacer, la sevillana se sentó a cenar con Juanjo dispuesta a conocerlo y pasar una velada agradable. A él, sin embargo, la tensión lo llevó a cometer un importante lapsus al hablar de su familia. Resulta que «en teoría tengo dos niñas», sin embargo, a Sonia le mencionó que tenía una sola, «porque estaba tan nervioso que me he atrancado y no se lo he comentado», argumentó.

Inmediatamente después, el soltero contó otro dato sobre su vida que dejó asombrada a su cita. El problema es que fue para mal. «Me ha escandalizado por completo», declaró Sonia al enterarse de que Juan José vive con su hermana y su sobrino. A ella le resultó incomprensible que a su edad y teniendo una hija de 19 años no sea independiente.

Juan José no se enteró de que no le había gustado a Sonia hasta el final de la cita Cuatro

Encima, él se intentó vender como un hombre muy apañado en las tareas del hogar, pero acabó embarrándose más. Sonia encontró otro motivo para justificar su 0 química con Juan José. «Me parece horroroso que diga que ayuda en casa, él vive ahí. Será que hace las tareas que haya que hacer».

No tenían nada en común, estaba claro, por más que él pensara que sí habían congeniado. Eso sí, Juan José no consiguió su deseada segunda cita con Sonia, pero sí logró sorprenderla con cada respuesta.