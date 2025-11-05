Suscríbete a
ABC Premium

First Dates

Una soltera se harta de la insoportable actitud de su cita y le propina un directo 'zasca': «Amigos tengo un montón»

Celia acabó la cena con Ale sin saber ni siquiera la edad, el estado civil o la profesión de su pretendiente, cuya forma de comportarse desesperó la obligó a armarse de paciencia

Una soltera de 'First Dates' sorprende con la extraña forma de acercarse a su cita: «¿Lo de lanzarme el cojín por qué es?»

Imagen de 'First Dates'
Imagen de 'First Dates' Cuatro

María Robert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Celia (56), 'Ce', se ha ido reinventando hasta poder ganarse la vida con un trabajo que le encanta, diseñadora de vestuario en cine y series. La soltera de Sopela (Vizcaya) acudió a 'First Dates' la velada del miércoles 5 de noviembre ... en busca «de un compañero de vida con el que poder formar algo». En su lugar, se encontró con un acompañante que habló mucho sin llegar a decir nada. Ni siquiera quiso revelar su edad, ni estado civil ni si tenía hijos al equipo del restaurante del 'dating show' de Cuatro. Lo único que Celia sacó en claro de Ale en lo que duró la cena es que compaginaba trabajos de masajista, profesor de yoga y socorrista y que residía en La Palma.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app