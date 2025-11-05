Una soltera se harta de la insoportable actitud de su cita y le propina un directo 'zasca': «Amigos tengo un montón»

Celia (56), 'Ce', se ha ido reinventando hasta poder ganarse la vida con un trabajo que le encanta, diseñadora de vestuario en cine y series. La soltera de Sopela (Vizcaya) acudió a 'First Dates' la velada del miércoles 5 de noviembre ... en busca «de un compañero de vida con el que poder formar algo». En su lugar, se encontró con un acompañante que habló mucho sin llegar a decir nada. Ni siquiera quiso revelar su edad, ni estado civil ni si tenía hijos al equipo del restaurante del 'dating show' de Cuatro. Lo único que Celia sacó en claro de Ale en lo que duró la cena es que compaginaba trabajos de masajista, profesor de yoga y socorrista y que residía en La Palma.

Para romper el hielo, la diseñadora se interesó por el tipo de relación a la que aspiraba su pretendiente. La respuesta fue para ella «un poco bajón». No se esperaba que, de entrada, Ale admitiera que no buscaba nada en particular. Alegó que «estoy aquí para pasar un buen momento y conocer, porque si vas buscando, nunca encuentras». «Yo sí quiero una persona comprometida y con las mismas ganas de iniciar algo. Creo que él no se quiere dejar ver y que no ha venido a la mismo que yo», lamentaba la soltera en los totales.

Noticia Relacionada Un soltero repite en 'First Dates' y revela lo que nadie cuenta sobre lo que sucede tras el programa: «No tiene arreglo» María Robert Tasio salió muy contento de su primera cita en el restaurante. La relación iba viento en popa hasta que su pareja tuvo que elegir entre sus gatos y él

Aún así, no se dio por vencida e intentó reconducir la charla sacando el tema de las relaciones pasadas. Esfuerzo inútil. De nuevo, recibió una respuesta tan ambigua por su parte como que «la vida te da muchas curvas porque si va recto te quedas dormido». «Es una forma de animarse un poco el camino. Siempre no puedes programar tu vida», agregaba el canario.

Ale acepta una segunda cita con Ce, pero a su manera

Ale hizo todo lo posible por no dejarse conocer, así que a Ce no le quedo otra que armarse de paciencia y desahogarse en privado ante el equipo del programa sobre las continuas evasivas del canario que tanto la estaban desesperando. «No había mucha claridad. Pierdo el hilo, porque le he preguntado una cosa y no se si realmente me está contestando y la está adornando o realmente se ha ido de madre».

Para colmo, en la decisión final el soltero confesó que lo poco que le había revelado sobre él era mentira; no tenía una granja de burros, como le dijo para quedar bien cuando supo que su cita era vegetariana. «Me estás contando más ahora que en la cita», ironizó Celia.

Un momento de la cita de Celia y Ale Cuatro

Con todo y con eso, Ale pretendió tener una segunda cita, aunque también se fue por las ramas al argumentar el motivo. «Ella me parece super interesante y no se tira al aire una oportunidad como esa. Quiero conocer a un círculo de personas como el que tiene, que seguro es muy amable. Pero no estoy buscando nada, primero como amiga».

Muy claro no le quedó a la diseñadora si la respuesta de su cita era un 'sí' o un 'no'. En cualquier caso, ella no dudó en la suya, que acompañó con un zasca. «Sintiéndolo mucho te voy a decir que no. No he sentido claridad, te he notado un poco disperso, y realmente, yo quiero construir algo. Yo amigos tengo un montón».