Una soltera de 'First Dates' termina alucinada al enterarse del juguete sexual que tiene su cita en casa: «Me ha dejado loca»

César (36) se considera una persona tímida para algunas cosas, aunque no para el sexo. De hecho, durante la cita que mantuvo con Patricia (39) en 'First Dates', sus experiencias dejaron alucinada a la soltera. Y eso que ella se considera una persona muy echada para adelante.

Patricia se definió como «una chica super jovial, impulsiva, sensible», y también tan alocada como su característico pelo rizado, el rasgo físico que más le llama la atención a la gente cuando la conoce. «He encontrado mi personalidad en el pelo, y ligo por el pelo», le llegó a contar a su cita mientras charlaban durante la cena.

Patricia tuvo su última pareja hace cinco años, pues, por su experiencia, los hombres solteros a su edad son alérgicos al compromiso. Quizá por eso, esperando romper la racha, no fue muy exigente con el prototipo de pareja ideal que dibujó ante Carlos Sobera: solo quería una persona agradable y con sentido del humor.

Patricia no siente atracción por César y lo rechaza

César se aproximaba bastante a la descripción de hombre ideal que dio la soltera en su presentación. Incluso, de primeras, aseguraron haberse gustado mutuamente. Sin embargo, aunque se divirtieron y pasaron una velada muy agradable, no llegó a surgir entre ellos un interés amoroso. Al menos por parte de Patricia. La soltera no sintió que el soltero le descolocara la cabeza y decidió que no quería darle una segunda oportunidad más que como una amistad.

César y Patricia tomaron la decisión de seguir siendo solo amigos Cuatro

Pese a falta atracción, César sí que logró sorprender a Patricia cuando jugaron al 'Rasca del amor'. Tras responder a una serie de preguntas sobre sus preferencias en cuanto a posturas, con luz o en la oscuridad, sí o no al sexo de una noche, etc., él le contó que tiene en su casa un juguete erótico muy particular: un columpio erótico.«Joder, me ha dejado loca eso», admitió la invitada, llevándose las manos a la cabeza. Acto seguido, no obstante rebeló que «probé una vez uno y me parece que está sobrevalorado».

César no pudo opinar porque todavía no lo ha probado, pero reconoció que, para él, estaría bien estrenarlo con Patricia.