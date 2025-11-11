Una soltera de 'First Dates' reacciona de forma sorprendente al ver el físico de su cita: «Nunca he estado con alguien así»

Celia es una mujer de 40 años que llegó a 'First Dates' (Cuatro) para buscar pareja. Esta soltera, natural de Cáceres, que se considera «un culo inquieto» y a la que le encanta «explorar, conocer gente nueva y enriquecerme de nuevas culturas», ha salido ... de su zona de confort en esta cita en el restaurante más famoso de la tele porque no esperaba lo que iba a encontrarse allí.

Y es que en la barra la esperaba Manuel, de 46 años, un vecino de Guadalajara que se dedica al adiestramiento canino. Él también quiere encontrar a alguien especial y es por ello que ni corto ni perezoso ha acudido al plató para conocer a Carlos Sobera y a esa persona con al que compartir hobbies y vida. Al verlo, Celia se ha sorprendido mucho por un aspecto concreto del físico del soltero, tal y como ha compartido en privado con los redactores del programa.

Y es que ella ha confesado que jamás ha estado «con un calvo, así que va a ser una experiencia única, me parece atractivo». Tras este cara a cara y con un resultado positivo, con una química evidente entre ellos, han pasado a la mesa para seguir conociéndose. Ambos disfrutan con los animales: él con los perros, a los que se dedica profesionalmente, y ella con una pichoncita «con la que convivo».

Otro de los puntos que comparten es el gusto por la vida al aire libre, por estar en la naturaleza y en el campo. De hecho, Celia ha llegado a afirmar que se ve viviendo en el monte y dando de comer a los animales, un factor que ha gustado a Manuel, que ha tenido en casa perros, cabras, ovejas…

Sobre la opinión de uno respecto al otro en relación a lo físico, no solo a ella le ha gustado él. El soltero ha apuntado que le parecía «guapa, agradable y va todo bien». Ella, por su parte, ha dejado claro que le gustaría casarse y darse el 'sí, quiero' con su amor ante el altar y la reacción de él no ha sido mala. Al contrario. Ha apuntado que jamás se había casado.

Conforme ha avanzado la velada, se han seguido dando puntos en común. El viajar, por ejemplo, les apasiona a ambos y han llegado a hablar de hacer una escapada juntos. Han comentado de destinos y se ha vuelto a demostrar el feeling que había entre la pareja.

¿Segunda cita?

Llegado el momento de la verdad, todo parecía indicar que ambos se irían de la mano. Sin embargo, como siempre suele advertir Carlos Sobera, eso no se sabe hasta el último momento. Cuando los redactores le han hecho la pregunta, la respuesta de los solteros ha sido clara: «Sí, sí quiero». De «me parece un buen partido» que ha dicho ella a soñar con «recorrer Extremadura» que ha apuntado él.

Se han ido felices, con ganas de seguir el encuentro por Madrid y con una gran sonrisa. Sí, habrá segundo encuentro.