Suscríbete a
ABC Premium
Audio
Una grabación a Leire Díez apunta a Ferraz: «Yo soy la persona que ha puesto el PSOE»
Ministerio de Igualdad
El Gobierno avisa de una nueva incidencia en las pulseras antimaltrato

Una soltera de 'First Dates' reacciona de forma sorprendente al ver el físico de su cita: «Nunca he estado con alguien así»

Celia llegó al programa para conocer a su media naranja y se quedó en shock al ver quién le esperaba en la barra del restaurante. Un detalle de su apariencia física le marcó en esa primera impresión.

Óscar, ganador de Pasapalabra, sobre cuánto pagó a Hacienda: «Te vas al tipo máximo»

Rosalía le da a 'La Revuelta' de Broncano una victoria histórica

'First Dates'
'First Dates' cuatro

Maria Sánchez Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Celia es una mujer de 40 años que llegó a 'First Dates' (Cuatro) para buscar pareja. Esta soltera, natural de Cáceres, que se considera «un culo inquieto» y a la que le encanta «explorar, conocer gente nueva y enriquecerme de nuevas culturas», ha salido ... de su zona de confort en esta cita en el restaurante más famoso de la tele porque no esperaba lo que iba a encontrarse allí.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app