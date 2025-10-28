Una soltera de 'First Dates' da un consejo nutricional a su cita que lo deja fuera de juego: «Lo mejor es comerte a otro humano»

María, nutricionista de 22 años, conoce a Borja, entrenador personal de 27 años. Todo parece ir sobre ruedas y podría incluso pensarse que en un futuro contarán a sus nietos algo así como 'chico conoce a chica, chica conoce a chico y…'. Ambos llegaban ... a la cita en 'First Dates' (Cuatro) con muy buenas intenciones. A priori, parecían tener en común preocuparse por la salud, el bienestar y cuidarse por dentro y por fuera. Han comenzado a compartir hábitos y hobbies y es ahí que la cosa ha tomado un rumbo inesperado.

Y es que ella le ha explicado que es vegetariana, algo que a su pretendiente le ha descuidado, tanto que ha llegado a afirmar: «Rehúye de la carne y a mi me gusta mucho». María ha querido contextualizar esta forma de vida, de alimentarse, y le ha explicado que lleva más de tres años haciéndolo porque considera que comer animales está mal. La reacción del soltero que tenía a la mesa no se ha hecho esperar y este le ha contestado que «no podría hacerlo, porque llevo una dieta para el culturismo y lo necesito para llegar a la proteína indicada».

La cara de la joven ha sido muy expresiva y la respuesta que le ha dado ha dejado noqueado a Borja. María, esta nutricionista vegetariana, le ha espetado: «Realmente lo mejor que podrías hacer sería comerte a otro humano». Le comentaba así en relación a las proteínas que él decía era necesario consumir.

Poco a poco parecía que se iba reconduciendo la cita. Incluso ella le ha llegado a decir que podrían complementarse en lo profesional: él porque le gusta dar sesiones de entrenamiento a través de sus redes sociales y ella que querría dedicarse a algo similar. Sin embargo, de repente, ha saltado otra bandera roja, en relación al tema religioso. María le ha confesado que ha acudido al programa porque «Dios me ha guiado y he rezado antes de salir». Él, que ha compartido ante las cámaras que no es creyente, se ha mostrado respetuoso… Todo parecía en el aire en relación a la decisión final, que ha sido la siguiente.

Cuando ha tocado sentarse en el 'confesionario' de 'First Dates' ambos se han mostrado abiertos a una segunda cita para conocerse más. Ella ha dicho que queda mucho por saber el uno del otro, que ha estado cómoda y él que ella se lo ha hecho fácil. Con esto, han salido al final de la semana sobreponiéndose a la propuesta de «comer humanos» y a las creencias religiosas dispares de uno y otro.