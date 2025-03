Una soltera despotrica contra los andaluces y Carlos Sobera no sabe dónde meterse: «Son la vergüenza del género humano»

«No copies a nadie y se tú mismo». Ese es el consejo que Carlos Sobera les dio a los comensales que buscaron este martes 22 de agosto a su media naranja en 'First Dates'. Imán (42) se lo tomó al pie de la letra, pero no le fue muy bien: salió sin pareja y con la antipatía de buena parte de la audiencia.

Esta italiana que lleva dos años viviendo en Marbella es muy segura de sí misma, pasional y considera que «la cama y la atracción física» es lo más importante de una relación. El presentador quiso averiguar por qué no ha encontrado el amor siendo una mujer guapa y carismática. Sin embargo, no se esperaba para nada la respuesta que ella le brindó.

Y es que Imán opina que «los andaluces son la vergüenza del género humano. No saben lo que significa vestirse, ducharse o ponerse una prenda de este siglo». «Llevo dos días en Madrid y los hombres dejan una estela de perfume, en Marbella no saben qué es. Que empiecen a arreglarse un poco más, deberían tener vergüenza de cómo salen con las chicas», añadió, por si todavía no había resultado lo suficientemente ofensiva. «Yo me escondo», reaccionaba un anonadado Sobera.

Pero Imán no se retractó, todo lo contrario. Confesó que tenía la esperanza de que los andaluces sintieran vergüenza al escucharla hablar en la televisión nacional y cuidaran su forma de vestirse y su aseo personal a la hora de tener una cita.

Cambiando de tema, el Cupido de 'First Dates' le preguntó por su prototipo masculino, a lo que ella destacó que sea activo en la cama. «Si tú no puedes conducir un Ferrari, no te atrevas a pedir una prueba».

Bienvenido se harta de Imán

Bienvenido, 'Bienve' (41), sintió en un primer momento que Imán cumplía con los requisitos que busca en las mujeres, «atractivas, sensuales y calientes». Al conocerlo, a la italiana también le pareció atractivo, «pero demasiado bajo para mí». Otra pega que le encontró la soltera a su cita es que se considera un tipo feliz viviendo una vida tranquila en una ciudad tranquilla. Ella cree que se aburriría. Además, la echó para atrás que tuviera un hijo, «porque después de tantos años quiero ser la número uno para mi pareja».

Tampoco se mostró muy satisfecha con su vida en Marbella. «Allí son todos unos muertos de hambre que se gastan el dinero en ropa para aparentar», repitió, esta vez durante su charla con 'Bienve'.

El albaceteño intentó cambiar el rumbo de la conversación, pero no fue mucho mejor. Imán relató que ha estado a punto de casarse tres veces, pero aunque sus parejas la trataban muy bien, tenían personalidades débiles. Ella necesita que su pareja «que tenga su propio negocio, vista bien y sea Leo o Aries». Bienvenido entendió que la diseñadora «quiere a un millonario que haga lo que ella diga».

Así pues, en la decisión final lo tuvo claro: no quiere conducir un Ferrari, físicamente no le gustó lo bastante, ni está dispuesto a trasladarse 300 kilómetros para tener una relación con ella. La italiana estaba de acuerdo: tampoco quería una segunda cita.