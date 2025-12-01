Una soltera deja en 'shock' a Carlos Sobera con un inesperado ultimátum: «¿Cómo es posible eso?»

Tere (49), una codificadora clínica de Tenerife, cargó a los celestinos de 'First Dates' con una enorme responsabilidad: si no encontraba el amor durante su paso por el 'dating show', donde acudió este lunes 1 de diciembre, consagraría su vida a ... Dios.

La canaria se considera una mujer ecléctica. Tiene muchas pasiones, como el surf, el baile o el deporte. Pero sobre todo, es una mujer muy religiosa. Tanto es así que lleva unas semanas sintiéndose muy rara y planteándose marcharse a Guatemala como monja misionera. «Pero estamos en 'First Dates', ¿cómo es posible eso? ¿Te das cuenta de la responsabilidad que tenemos nosotros?», inquirió Carlos Sobera cuando la soltera le mencionó sus intenciones.

Tere argumentó su decisión manifestando que se encuentra en un periodo de su vida «en el que no se lo que me está pasando ni lo que quiero». Por ese motivo, si el equipo del programa no acertaba con su cita, lo tomaría como una señal para integrarse en la congregación. «Yo le he dicho, 'Señor, si está que yo sea para ti, hazlo. Y si no mándame un pedazo de hombre'», se sinceró Tere en los totales.

Julio no practica la escucha activa

El programa la emparejó con Julio (52), un técnico de mantenimiento de Lanzarote que, «vanidad aparte», se describió en su carta de presentación como «una persona única, maravillosa y especial». Preguntado por la impresión que Tere le había causado, el soltero admitió que «está buenísima». No sin agregar un 'pero': «la fisionomía de la cara no es mi favorita». Y es que él ha estado con modelos y tiene el listón muy alto. Eso sí, no descartó un aquí te pillo aquí te mato con ella. «Si surge y quiere cariño se lo doy», apostilló en la entrevista.

Enfrente de Tere, sin embargo, sacó a pasear todas las armas de seducción. «Tu belleza me ha nublado», le dijo nada más conocerla. Además, presumió de haber realizado en entrenamiento militar en las las antiguas Compañías de Operaciones Especiales (COE) del Ejército español. Justo en ese momento Tere se dio cuenta de que eran opuestos. «Yo me siento Lara Croft, pero soy pacifista y antibelicista total. Nada más verlo fue '¿cuánto va a durar aproximadamente la cita?'. Es un chico encantador, pero no me gusta nada nada. Como pareja en absoluto», declaró poco después de conocerlo.

En la mesa, Julio continuó vendiéndose de cara a su cita, a pesar de que ya había dejado claro que no la veía lo suficientemente guapa «para que yo me tire del precipicio». «Soy una persona que no vas a encontrar en ningún lado. Maravillosa, tengo cultura, me crié en Estados Unidos, tengo muchos valores y principios que hoy en día se están perdiendo. Nunca me ha hecho falta usar aplicaciones de citas para ligar, siempre he tenido muchas mujeres», le aseguró a su acompañante, que lo escuchaba totalmente escéptica. Para Tere no solo se pasó de tanto alardear de sus cualidades, también habló demasiado. «Es un monólogo, no hay una escucha activa», espetó ante las cámaras.

Un momento de la cita Cuatro

Casi al final de la cena, la canaria pudo por fin hablar de sí misa. Le contó a Julio que es una mujer muy religiosa, y de hecho, confesó que en las últimas semanas había sentido la llamada para ser monja. Él se quedó en 'shock'. «Me da algo, que después de conocer a una chica se meta a monja… Una vez estuve con una inglesa dos años y de repente un día me dice que ha visto a Dios. Flipé en colores», expresó frente al equipo del restaurante. Justo después fue Julio el que dejó alucinada a Tere al revelar que lleva diez años sin mantener relaciones sexuales, aunque hasta entonces había contabilizado 600 mujeres en su lista.

A la hora de la decisión final, ambos eran conscientes ya de la falta de compatibilidad. Julio esgrimía que no se consideraba a la altura de Tere, «una mujer top». Pero también influyó la llamada del Señor, «me da miedo que en un momento dado me digas que quiero más a Dios que a ti», reveló. Definitivamente no estaban hechos el uno para el otro, aunque Tere se comprometió a presentarle a una amiga o una prima.