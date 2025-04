Una soltera le da un corte monumental a su cita por arrimarse más de la cuenta: «No me toques tanto»

A primera vista, Javi (33) y Gabriela (34) se gustaron al concomerse este viernes 1 de diciembre en 'First Dates'. Eso marcó un buen inicio de la velada, porque a partir de la atracción física empezó a surgir la química. El primer tramo de la cita que compartieron en el restaurante del amor parecía marchar por buen camino. Sin embargo, la mayoría de los puntos a favor que Javi ganó a los ojos de Gabriela, y viceversa, cayeron en saco roto por un movimiento equivocado de Carlos Sobera y su equipo, que en lugar de unirlos más como pretendía, los distanció.

Él es madrileño, mecánico de bicis y además de practicar mucho deporte, se escapa de la ciudad en la naturaleza y se empapa en su tiempo de ocio de libros de desarrollo personal. Es un disfrutón de la vida en toda regla. Ella nació en Perú, vive en Madrid desde hace años y trabaja de técnico de laboratorio. Ahora cree que es su momento para embarcarse en una relación seria. Sin embargo, no encuentra a la persona adecuada, por eso probó suerte en 'First Dates'.

La bachata tuvo la culpa

Al conocerse, Gabriela y Javi charlaron animadamente. Encajaban en gustos, pero viéndolos algo contenidos de más, Cupido les puso música para rebajar tensiones. El problema es que las distancias cortas no se manejaron tan bien. Y es que el soltero se tomó más libertades de la cuenta, intentando agarrarla por la cintura para bailar. Su cita, inesperadamente, lo paró en seco. «El chico es que el que manda en el baile», insistió Javier, quien no se dio tan fácilmente convencido. Pero la excusa de que en clase de bachata le habían enseñado que hay que coger así a las chicas no coló.

«Pues a mí no me toques tanto, que no te conozco de nada. Quizá es que soy rarita, no lo se. No me gusta que un desconocido venga y de repente me coja así», se justificó ella a las cámaras. Lo mismo que hizo él después. «Me ha rechazado por no permitirme cogerla para bailar. Eso le ha generado rechazo, y en consideración, me ha generado rechazo a mí».

Al final de la velada, Javi decidió que no quería una segunda cita con Gabriela Cuatro

Intentó persuadirla un segunda vez, aunque viendo que no había tutía, se excusó bajo el pretexto que «siendo latina pensaba que lo traíais de serie». «No se si todos los latinos saben bailar, no los conozco a todos. Así que no lo veo como una ley escrita», zanjó la soltera.

Cuando acabaron de 'debatir' se acabó la música y volvieron a la mesa. Pero para Javi, de alguna manera se había cortado el hilo invisible que tenían. Es por ese motivo que rechazó la propuesta de Gabriela de seguir conociéndose en una segunda cita. Bajo su punto de vista, había entre ellos demasiadas cosas en las que no eran compatibles.