Una soltera le da calabazas a su cita por ser 'el típico español': «Eso no me gusta»

Crista durante su cita en 'First Dates'

First Dates

Crista (23) acompañó hace un tiempo a una amiga a encontrar en amor en 'First Dates'. En vista del buen ojo que los celestinas del programa de citas de Cuatro tuvieron aquella velada, este viernes 23 de mayo la palentina decidió probar suerte para enamorarse, «pues no voy a ser menos por ser rubia». La joven camarera se presentó ante Carlos Sobera como «una persona pastelosa, ñoña, de las que le gusta que le regalen flores y que le digan todos los días lo guapa que está». En resumen, le gusta ser el centro de atención.

Con las mismas, su prototipo de hombre ideal debe ser una persona que disfrute cuidando de ella. «Me gusta mucho la cultura asiática, tienen un concepto muy definido de cuidar a las mujeres que quizá en otras culturas no hay», aseguró. De hecho, ya se visualizó viajando en moto con su media naranja. Porque además tiene claro que «el hombre de mi vida va en una Kawasaki verde y yo, detrás».

Dicho esto, la soltera conoció a Ángel (31), quien sueña con un amor de película. «Veo mucho cine y siempre he querido tener un amor duradero», comentó. De primeras, a Crista se le vinieron a la vente unos cuantos detalles de mejora. Aunque según ella tenía buena base, «le quitaría la barba y le diría que se dejase crecer el pelo». «Tengo 31 años, pero si me quito la barba, parece que tengo 15», se pronunciaba el pacense afincado en Madrid.

Sobera, por su parte, indagó si tenía moto por cumplirle el deseo a Crista. Pero el soltero le tiene pánico a las motos. El presentador también intercedió anotando que la soltera prefiere los chicos con pelo largo, sin embargo, Ángel tampoco parecía dispuesto a tan drástico cambio de look. Ella lo puso sobre aviso. «Si te enamoras de mí, te tienes que dejar vestir».

Una vez acomodados en la mesa, la pareja rompió el hielo compartiendo sus respectivas profesiones. Crista trabaja en una casa de apuestas, mientras que Ángel es técnico audiovisual, aunque su pasión es el cine. «Quiero hacer una película de tres horas, pero se me va a ir a cuatro como siga añadiendo cosas al guion. Si me quitan el cine, me tiro por la ventana», confesó. Como amante de las películas románticas, el soltero le recomendó 'Un paseo por las nubes' y entre una cosa y otra, acabó revelando que tiene dos fobias: a las arañas y a los buitres «por culpa de Blancanieves». Crista alucinó, aunque ella tampoco se quedaba corta. Monstruos S.A. le causó algún trauma.

Siguieron hilando temas clásicos, como el de la música. Crista escucha todo lo hortera, «no me gustan ni las barbas ni lo común».

Ángel y Crista en el momento de tomar la decisión final Cuatro

A esas alturas de la cita no parecían ser muy afines, algo que terminó de confirmarse cuando Ángel comentó que le gustaría vivir en la Toscana y dedicarse a cuidar de un viñedo. La perspectiva horrorizó a Crista, «la vida en un pueblo, no, no».

La soltera sostuvo que se lo había pasado muy bien durante la velada. Tanto es así que creía haber encontrado en Ángel un amigo para salir de fiesta. Sin embargo, lo veía demasiado sencillo para ella. O como llegó a alegar, «un típico español, y eso no me gusta». Además, prefiere un hombre que lleve las riendas, argumentando que «los hombres se han vuelto un poco princesitas».

El de Badajoz, en cambio, sintió atracción por Crista precisamente por ser polos opuestos. Es por eso que en la decisión final se mostró dispuesto a tener una segunda cita. Ella no le dijo que no de forma rotunda, aunque dejó constancia de que si quedaban sería «en plan colegas». «No te voy a decir nunca que no a un café».