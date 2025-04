Una soltera, atónita al conocer la sorprendente fantasía sexual de su cita relacionada con el Barça: «Es demasiado»

Igual que la inmensa mayoría de solteros que pasan por 'First Dates', Miriam (44) no ha tenido suerte en el amor. Eso sí, en su caso, como ella misma reconoció ante Carlos Sobera, ha sido por dedicarse en cuerpo y alma a una pasión en lugar de intentar encontrar a su media naranja. «El Barça es mi vida», afirmó durante la entrevista de presentación en el restaurante de citas de Cuatro.

Y es que esta dependienta residente en Barcelona acudió al programa con las ideas claras. Le daba igual hombre o mujer, «lo mejor sería tener a alguien para disfrutar de los partidos juntos y que me atrajera físicamente por si luego surge algo más». Para que a su pretendiente o pretendienta le quedaran clara sus prioridades, la recibió cantando el himno culé y con una bufanda del equipo en el cuello.

Cristina (40), su cita, también lleva dentro al Barça «a muerte». Lo malo es que a medida que avanzó la velada se dio cuenta que su único punto en común era la pasión por el conjunto blaugrana.

Para empezar, físicamente no se gustaron. «La veo como desgastada, como si no se hubiera cuidado. O la genética, la suya no es tan buena como la mía…», llegó a comentar Cristina ante las cámaras. La falta de atracción física la intentaron suplir hablando de fútbol, pero la intensidad de Miriam acabó por espantar a Cristina, que aunque muy forofa, no está dispuesta a dejar a un lado toda su vida por un partido.

Cristina alucina con la obsesión de Miriam por el Barcelona

En cambio, para la dependienta su prioridad máxima es siempre el Barcelona, pues considera que «una amiga va a estar siempre». «Tenía un grupito de amigas que iban a bailar y no me gustaba. A mi me gustaba ir el fin de semana al Camp Nou. Ahí disfruto yo», le explicó a su cita.

«Tiene una obsesión, más que yo», concluyó Cristina, que se dio cuenta de que su pretendienta «ocupa demasiado tiempo con el fútbol, por eso no tiene tiempo de hacer otras cosas. Tapa las carencias con el fútbol». Miriam también le dio otro punto negativo a Cristina cuando compartieron los respectivos gustos musicales. A diferencia de su cita, ella odiaba el reguetón y las discotecas.

Cristina y Miriam al final de la cita Cuatro

La fijación de Miriam por el Barça llega a tal extremo que hasta lo tiene presente en el sexo. Reveló que últimamente se siente más a gusto con los hombres, «incluso cuando voy al bar a ver los partidos». También su fantasía sexual está ligada al equipo culé. «Igual con el sextete se me ocurre algo…», dejó caer al ser preguntada por su cita. Una contestación que dejó a Cristina sin palabras. «Todo relacionado con el Barça… Es demasiado», se desahogó ante el equipo.

En ese punto, no había demasiado misterio en la decisión final que Cristina iba a tomar. Como era de esperar, rechazó una segunda cita. «El Barça es mi vida, pero también aspiro a más cosas. Y si no te gusta el equipo femenino… Eso se me ha clavado en el pecho», le explicó a Miriam. Esta coincidió en que salvo la pasión culé, no tenían nada en común, de manera que le ofreció «una amistad para el ver el fútbol».