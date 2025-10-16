Suscríbete a
ABC Premium

Una soltera, aburrida de su cita, hace lo nunca visto en 'First Dates': «Me ha parecido un tío coñazo»

Mercedes no estaba disfrutando de su cena con Guillermo, así que le propuso echarle las cartas del tarot

«Me llegó el agua hasta el cuello»: un vecino de Catarroja estremece con su duro relato de la DANA

Mercedes y Guillermo durante su cita
Mercedes y Guillermo durante su cita Cuatro

María Robert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En el reservado de 'First Dates' puede pasar de todo. La sala privada donde algunos comensales del programa ha sido testigo en el transcurso de más de 2.000 entregas de momentos de todo tipo, desde los más tórridos a los más surrealistas. ... Pero la noche del jueves 16 de octubre Mercedes (38) y Guillermo (44) desbloquearon un final de cita nunca vista hasta la fecha en el 'dating show' de Cuatro, sin ni siquiera esperar a encontrarse en la intimidad. En mitad de la cena ella le leyó el tarot a su pretendiente. Y a él no le gustó nada lo que le dijo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app