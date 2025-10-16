Una soltera, aburrida de su cita, hace lo nunca visto en 'First Dates': «Me ha parecido un tío coñazo»

En el reservado de 'First Dates' puede pasar de todo. La sala privada donde algunos comensales del programa ha sido testigo en el transcurso de más de 2.000 entregas de momentos de todo tipo, desde los más tórridos a los más surrealistas. ... Pero la noche del jueves 16 de octubre Mercedes (38) y Guillermo (44) desbloquearon un final de cita nunca vista hasta la fecha en el 'dating show' de Cuatro, sin ni siquiera esperar a encontrarse en la intimidad. En mitad de la cena ella le leyó el tarot a su pretendiente. Y a él no le gustó nada lo que le dijo.

Guillermo, profesor de música en un instituto, llegó desde Tudela (Navarra) admitiendo que es muy malo para ligar. Buscaba en el televisivo local una mujer sincera, sencilla y que le entrara por los ojos. «Me tiran como Claudia Schiffer, guapa, buen culo y simpática», señaló en los totales. Demasiado altas las expectativas para que no se sintiera decepcionado con su cita.

La velada con Mercedes empezó regular por ambas partes, pues no se atrajeron mucho. Al navarro le gustó el cuerpo de su acompañante, sin embargo, de cara no le convenció. Físicamente, ella tampoco sintió chispa. No creyó que Guillermo fuese feo, pero no era su tipo.

La auxiliar de enfermería, natural de Ciudad Real y afincada en Madrid, se caracterizaba por ser una mujer con poco filtro y un poco sincericida. Y así lo demostró, tanto al ser entrevistada por el equipo como a la cara del soltero. «En la barra, cuando lo he visto, he dicho que no. Además, en su semblante he percibido mucha monotonía», declaró ante las cámaras.

Mercedes, sin filtro al leerle las cartas a Guillermo

Opinión que la soltera reiteró en el transcurso de la velada cuando él desvío la charla hacia las setas de su pueblo y lo mal que le sentaban las harinas refinadas. «No me ha parecido nada divertido ni muy ameno. Me ha parecido un tío aburrido y coñazo», lanzó.

Tanto se estaba aburriendo que casi al final de la cita optó por sacar las cartas del tarot para darle vidilla al encuentro. Con sus conocimientos de aficionada a la cartomancia, interpretó que su pretendiente estaba «demasiado acomodado». «Hay algo que buscas que no llegas a terminar de encontrar. Pienso que estás un poco perdido en tus quehaceres, en tu día a día. Estás llevando una vida un poco insípida», comentó sin tapujos. A Guillermo la lectura de las cartas de la soltera no le pareció muy sensata, «ni correcto que me hablara así». Él hubiera intentado adornarlo de otra manera, aseguró en privado. «Me ha dejado un poco…», le contaba el docente a Laura Boado.

Si bien la camarera sugirió que se refugiara en brazos de Mercedes, en la decisión final ambos tuvieron claro que no llegarían a nada. De hecho, la soltera le confesaba a su pretendiente que la cita había sido un poquito aburrida.