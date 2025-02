Series y películas deportivas para hacer un maratón desde el sofá de casa

Terminó la Eurocopa, se despidieron los Juegos Olímpicos y allí, al fondo de esta semana, ya asoma el regreso de La Liga. El deporte ha llenado horas y horas de parrilla televisiva desde el comienzo del verano, pero por si acaso hay alguien con ganas de ver desde el sofá cómo otros sudan la gota gorda, proponemos series y películas en plataformas donde la competición es protagonista.

'Le llaman Bodhi' (1991) (Movistar +)

Podría ser una película de surf, de paracaidismo y de deportes de riesgo de esos que disparan la adrenalina, pero en realidad es una película de atracos donde la banda de la leyenda Patrick Swayze no se relaja ni aunque se dieran un baño en una piscina llena de Rooibos. Kathryn Bigelow se adelantó al resto del cine de acción de los años 90 con escenas memorables, como esa persecución imposible de filmar hasta la época.

'El nadador' (1968) (Filmin)

El torso de Burt Lancaster, exponente sesentero del 'pechopalomo', protagoniza esta originalísima historia de un hombre que regresa a su casa cruzando a nado las piscinas de sus vecinos, cada cual más interesante que el anterior. La película se puso de moda durante la pandemia, tras años en el rincón de los «clásicos olvidados».

Burt Lancaster en 'El nadador'

'Ted Lasso' (Apple TV+)

Una serie de fútbol para los que no les gusta el fútbol, o mejor, para los que no les gusta esa parte testosterónica y sobredimensionada de los vestuarios masculinos. Ted Lasso, un americano que no sabe nada de táctica, ficha por un club de 'soccer' británico donde aplica sus trucos de 'coach' aliado y deconstruido, esto es, sin exigir 'burpees' ni decir 'fuckin' o 'bro' cada dos palabras. Lasso es lo que los guiris creen que es Guardiola.

'Somos los mejores: una nueva era' (Disney+)

Un poco de nostalgia noventera para pasar del calor infernal de España a las pistas de hielo donde el equipo de Los patos –que vuelan en 'V'– aprenden que el deporte no es solo ganar. En 2021 Disney sacó una nueva serie manteniendo el espíritu de la película original, con Emilio Estévez todavía al frente.

'Le Mans '66' (2019) (Disney+)

James Mangold, uno de los cineastas más eclécticos del presente, que igual te mete los códigos del wéstern a un superhéroe ('Logan') que pone a Joaquin Phoenix a cantar por Johnny Cash, rememora una de esas historias que tanto les gusta contar a los americanos amantes de los deportes de motor, la vez que Henry Ford III se encargó de construir un supercoche para derrotar a Ferrari. Christian Bale y Matt Damon llenan sus personajes de queroseno.

'Carros de fuego' (1981) (Disney+)

Hugh Hudson ganó el Oscar a mejor director con estos 'Carros de fuego', su debut, que lo dejaron tan exhausto que no volvió a filmar nada ni remotamente parecido. La banda sonora, que usted estará ya tarareando, es más recordada que la propia carrera de los dos atletas protagonistas.