Suscríbete a
ABC Premium

First Dates

Sentencia a su cita por un comentario fuera de lugar tras sufrir una bajada de azúcar: «Hay una cosa que se llama educación»

Deli sufre un problema en el páncreas que le provoca hipoglucemia y durante la cita con José se sintió indispuesta un par de veces

Vade retro»: una soltera de 'First Dates' le hace la cruz a su cita al saber el motivo por el que no sale de España

José y Deli en 'First Dates'
José y Deli en 'First Dates' Cuatro

María Robert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

José (53) ha sido «un pichabrava» durante muchos años. Ahora que está dispuesto a sentar cabeza «el menú está muy mal». Tanto que no tenía una cita desde 2018. «Dios me ha puesto unas mujeres bellísimas, pero yo era un capullo que solo pensaba ... con el pito. Y ahora que pienso con la cabeza, no hay chochete para mi», admitió al presentarse en 'First Dates'. Este barcelonés «intenso y con mucha energía» se puso en manos de los celestinos del 'dating show' de Cuatro para encontrar por fin una mujer buena con la que hacer 'match'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app