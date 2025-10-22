Suscríbete a
Un jubilado de 79 años, 'obligado' a compartir piso en Valencia: «Tengo una pensión de 600 euros y solo puedo pagarme una habitación, por 240 euros»

Tras el polémico anuncio del Ministerio de Vivienda, que propone como personajes de ficción a tres personas de 60 años que se ven en la necesidad de seguir compartiendo piso, Sonsoles Ónega ha entrevistado a ciudadanos reales que están en esa situación.

Maria Sánchez Palomo

¿Compartir piso a los 60 años? ¿Realidad o ficción? El Ministerio de Vivienda ha destinado más de 600.000 euros a la producción de una publicidad que proyecta esa situación, españoles con la jubilación a la vuelta de la esquina que se ven ... en la necesidad de compartir vivienda con otras personas. Tras la polémica que ha generado la campaña, Sonsoles Ónega entrevistó este martes en su programa, 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), a varios ciudadanos para los que esa es la realidad en estos momentos: José Pérez y Encarna González son los nombres reales de españoles que a día de hoy residen en un piso compartido.

