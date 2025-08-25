Señalan sin rodeos a quién está detrás de la desaparición de Mati en Tailandia: «Está implicado»

Olga no se ha cortado en decir quién está detrás de la desaparición de la española en Tailandia.

Mati se fue de viaje a Tailandia en junio y desapareció sin dejar ningún rastro. Desde entonces, todo su entorno está volcado en encontrarla y este lunes una amiga ha entrado en directo en el programa de Cuatro, 'En boca de todos' y allí ha sorprendido al señalar sin rodeos a quién cree que está detrás de la desaparición de la española.

'En boca de todos' recibía a través de una videollamada a Olga, amiga de Mati, que ofrecía la última hora de la investigación de la desaparecida en Tailandia. «Hemos ejercido de investigadores la familia y los amigos porque hemos estado abandonados por el MAEC (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación)», comenzaba lamentándose la invitada del programa de Cuatro a David Alemán, presentador del espacio.

«Hemos tenido que movernos nosotros. Nos indigna que haya pasado tanto tiempo para que empiecen a hacer cosas. Esto es inaudito y la familia está sufriendo», manifestaba enfadada Olga ante la situación de abandono que sentía el círculo cercano de Mati por parte de las autoridades.

«¿Qué es lo que pensáis que ha podido ocurrir con Mati?», le preguntó entonces David Alemán a su invitada que no se cortó lo más mínimo en su respuesta. «Que el hotel está implicado nos lo tememos al cien por cien», afirmaba rotunda Olga ante las cámaras de 'En boca de todos'. «¿Qué es lo que han hecho con ella? Pues, eso ya no lo sabemos y es lo que tendremos que averiguar ahora», declaraba sin dilaciones la invitada del programa de Cuatro.

«Dices que el hotel está implicado pero, ¿por un tema económico, creéis que querían robarle el dinero?», le cuestionaba el presentador de 'En boca de todos' a Olga que nuevamente era clara. «Sí, creemos que es un móvil económico», decía tajante la invitada del programa que para finalizar añadía que alguien «retuvo» a Mati y había manipulado «su móvil para ganar tiempo y para despistar».