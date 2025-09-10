Sebastián Yatra y Pablo López revelan la pelea que tuvieron en ‘La Voz’: «Se me puso bravo»

Nacho Cano incendió las redes con sus controvertidas declaraciones en 'El Hormiguero', nada nuevo en la 20ª temporada del programa de Antena 3, que ha arrancado más polémica que nunca. Tras la comentada visita del ex integrante de Mecano, la entrega del miércoles 10 de septiembre volvió el buen rollo al plató del formato de las hormigas moradas de la mano de los 'coaches' de 'La Voz'. Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra adelantaron todos los detalles de la nueva edición del 'talent show', que se estrena el viernes 19 en 'prime time'.

Una de las novedades de la temporada es que Yatra y Mika se estrenan como entrenadores. De hecho, el cantante británico-libanés aprendió español hace apenas un año, como apuntó su compañero, «y ahora habla mejor que todos nosotros». «Sabe dos palabras menos que el mismo Cervantes, se expresa mucho mejor que yo. Es de locos», corroboró López.

La primera entrevista en español de Mika

«Es la tercera vez aquí, pero es la primera que estoy haciendo una entrevista después de todos estos meses de estudio de español. Tengo ganas de hablar. La última vez no pude hablar nada, fue un desastre», apuntó Mika.

El presentador quiso saber si la labor de ‘coach’ le había resultado más complicado a él por el tema del idioma, «porque a lo menor no entiendes a algún concursante, o a Pablo López…», bromeó, provocando las carcajadas de los invitados.

A propósito, Motos pidió a los invitados que explicaran lo que entienden por ‘hacer un Pablo López’. «Hacer la audición a ciegas, darle al botón, te volteas… Todos los demás hablan, tú no dices absolutamente nada y el concursante se va con él», desarrolló el colombiano.

Los cuatro se llevan estupendamente y los piques son constantes, pero también desvelaron que ha habido alguna pelea entre ellos. «Se me puso bravo un día de verdad. Me puse triste», confesó Yatra en referencia al malagueño. «La verdad, es que nunca me había pasado en 'La Voz'. Estaba en racha porque me estaba expresando bien. Además, lo tenía enamorado, se quería venir conmigo. Estaba en mi mejor momento y le da al botón del bloqueo, me di la vuelta y me fui. No quería que me vieran decirle malas palabras a un ser tan bello», se explicó el aludido. Yo solo seguí las normas», se defendió su compañero.

Sin embargo, es Malú la que tiene la fama de competitiva, algo que desmintió. «Competitivos son ellos. Ellos tienen el pique de a ver quién es más intenso, quién enamora más. Yo soy la que va arreglando la que lían ellos».