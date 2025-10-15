Sarah Santaolalla cobró 18.500 euros de TVE por sus intervenciones entre mayo y agosto

La tertuliana Sarah Santaolalla ha cobrado desde el 23 de mayo al 29 de agosto de 2025 un total de 18.500 euros brutos por sus intervenciones tanto en 'Malas lenguas', de Jesús Cintora en La 1, como 'Mañaneros 360º', de Javier Ruiz y ... Adela González también en La 1. Así lo ha confirmado José Pablo López, el presidente de RTVE, al contestar a la pregunta que el Grupo Parlamentario Popular lanzó por escrito el pasado 16 de septiembre.

Su participación en programas como 'Mañaneros 360', 'Malas Lenguas' o 'Directo al grano' suma más de 66 veces ya sea desde el mismo plató o conexión por videollamada. La Corporación habla de cuatro tipos diferentes de pagos: desde los 150 euros hasta los 350, pasando por los 250 o los 300. De 'Mañaneros 360' recibió un total de 12.150 euros por al menos 45 colaboraciones y de 'Malas Lenguas' fueron un total de 6.350 euros desde mayo hasta agosto por 21 colaboraciones (incluida también una intervención el 25 de abril por 300 euros). Aquí no están incluidas sus intervenciones en 'Directo al grano', que se estrenó el pasado 15 de septiembre con Marta Flich y Gonzalo Miró al frente.

En breve tiempo, Sarah Santaolalla ha pasado de ser un rostro desconocido a ocupar asientos en programas como 'Malas lenguas' o 'Directo al grano' y protagonizar estos momentos. Joven, combativa y sin filtros, se ha visto afectada en más de una polémica, como cuando llamó «idiotas» a los votantes del PP. «El problema de esta gente es que los datos no ayudan a su relato. Ayuda la mentira y ayuda un país desinformado de idiotas, que alguno todavía le creerá […] Hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular o a Vox», afirmaba alterada esta colaboradora el pasado 26 de agosto en 'Malas lenguas'. Sin embargo, días después se convertía en «víctima» después de críticas y comentarios en redes sociales. «Ni nos vamos a acostumbrar ni lo vamos a consentir», afirmaba el solemne comunicado que compartió el Consejo de Administración el 18 de septiembre, pese a no contar con el apoyo unánime de quienes lo integran.