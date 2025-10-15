Suscríbete a
Sarah Santaolalla cobró 18.500 euros de TVE por sus intervenciones entre mayo y agosto

La tertuliana de 'Mañaneros 360º' y 'Malas lenguas' recibió esa cantidad tras participar alrededor de 65 ocasiones

El solemne comunicado de RTVE para defender a Laura Arroyo y Sarah Santaolalla: «No lo vamos a consentir»

Sarah Santaolalla
Sarah Santaolalla rtve

Clara Mollá Pagán

La tertuliana Sarah Santaolalla ha cobrado desde el 23 de mayo al 29 de agosto de 2025 un total de 18.500 euros brutos por sus intervenciones tanto en 'Malas lenguas', de Jesús Cintora en La 1, como 'Mañaneros 360º', de Javier Ruiz y ... Adela González también en La 1. Así lo ha confirmado José Pablo López, el presidente de RTVE, al contestar a la pregunta que el Grupo Parlamentario Popular lanzó por escrito el pasado 16 de septiembre.

