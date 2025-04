Santiago Segura da la última hora del estado de salud de Ángel Llácer: «Estuvo a punto de perder una pierna»

Hace unos meses los seguidores de 'Tu cara me suena' (Antena 3) se llevaban un tremendo susto al conocer que Ángel Llácer, jurado del programa, era ingresado de gran gravedad por una infección bacteriana. Desde entonces, todas las miradas se giraban hacía el humorista y seguían de cerca su evolución. Miquel Valls, colaborador de 'Espejo Público' o la cantante Lolita fueron algunos de los rostros televisivos que dieron cuentas del estado de salud del catalán que, evidentemente, causaba baja de su puesto de trabajo en el concurso de la cadena de Atresmedia. Pues bien, con el presentador ya en su casa y sin noticias de él en las últimas semanas, Santiago Segura ha sido el encargado de dar la última hora sobre su estado de salud durante su visita a Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles'.

El cineasta visitaba este jueves el plató del magacín de la escritora para promocionar la cuarta entrega de la película 'Padre no hay más que uno' pero también como sustituto de Ángel Llácer en 'Tu cara me suena' salía a relucir la inminente final y esto provocaba que Santiago Segura se pronunciase sobre el estado de salud de su compañero.

[Alfonso Arús advierte a España al revelar el factor extradeportivo que hace temible a Inglaterra: «¡Cuidado!»]

«Está fuera de peligro, pero recuperándose», empezaba diciendo el director a Sonsoles Ónega. «Porque ha sido muy fuerte lo que le ha pasado», manifestaba Santiago Segura que subrayaba lo seria que había sido la infección bacteriana de Ángel Llácer. «Estuvo muy grave, estuvo en la UCI, estuvo a punto de perder una pierna pero por suerte lo cogieron, acertaron, digamos, con la bacteria,», apuntaba el invitado de 'Y ahora Sonsoles' que remarcaba que «ahora» estaba «fuera de peligro».

Noticia Relacionada Susanna Griso habla alto y claro sobre la investigación de Nacho Cano: «Que me perdone la policía...» Mari Carmen Parra La presentadora del programa de Antena 3 se pronunció sobre el caso del productor y músico

«Te digo, pero tiene que recuperarse», concluía Santiago Segura sobre la última hora del estado de salud de Ángel Llácer. «No sé si aparecerá en la final o no. La final es en directo el 19 de julio y ojalá se venga. Pero si no, seguro que la temporada que viene está», aseguraba Santiago Segura sobre la continuidad del humorista como jurado de 'Tu cara me suena'.