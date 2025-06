Santiago Segura revela el nombre del famoso del que más se arrepiente de haberle dado un cameo en 'Torrente'

Ya no hay verano sin 'Padre no hay más que uno'. Y es que, la película de Santiago Segura se ha convertido en una saga que es el pistoletazo de salida de la época estival y de las vacaciones de los más pequeños. Así, el director se encuentra sumergido en toda la vorágine de la promoción del largometraje que este lunes le ha llevado a 'Espejo Público' (Antena 3), en donde el cineasta se ha sincerado ante las cámaras dando el nombre del famoso del que más se arrepiente de haberlo invitado a participar con un cameo en una de sus películas.

«El estreno más visto del año desde 'Padre no hay más que uno 4'», anunciaba Susanna Griso para dar la bienvenida a Santiago Segura que comenzaba su entrevista en 'Espejo Público' manifestando cuál era la «fórmula del éxito» de su cine. «No sé cuál es, lo que hago son películas que me gustaría ver en el cine a mí», indicaba el director que hacía un repaso por su vida.

«Como hijo he sido modélico, como han fallecido mis padres, no lo pueden desmentir», decía el invitado de 'Espejo Público' que confesaba que había tenido «una infancia muy feliz». Además, Santiago Segura se definió como padre. «Soy muy defectuoso pero todos hacemos lo que podemos, intentas hacerlo. lo mejor posible. A mí me ha salvado bastante el llevarme a mis hijas al rodaje», se sinceraba el director de 'Padre no hay más que uno que se sinceraba sobre las críticas.

«La gente es muy despectiva con algo que triunfa. El otro día lo pensaba, las críticas a veces son sanguinarias, me sigue escociendo pero el cariño de la gente que va a ver las películas te cura un poco las heriditas», declaraba Santiago Segura en 'Espejo Público' que para cerrar su paso por el matinal recibía una 'maligna' pregunta de Susanna Griso.

«De todos los cameos, ¿alguno que no repetirías?», le cuestionaba la presentadora de 'Espejo Público', mientras en la pantalla se veían los rostros de Kiko Rivera, Falete, Sergio Ramos, Jesulín, Álvaro Arbeloa o Mario Vaquerizo, entre otros. «Todos estos han sido majetes», apuntaba Santiago Segura que seguidamente se 'mojaba'. «Hubo uno que me costó muchísimo, que era de 'Gran Hermano', Iñigo, que lo llamaban el musgo porque iba siempre con un polo verde, no había 'feeling'», se sinceraba el director que para finalizar confesaba algunos famosos que se le habían resistido. «Carlos Herrera y en su día, en 'Torrente 1', Álex de la Iglesia».